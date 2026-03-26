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Tras las huelgas de la semana pasada

Ustec anuncia nuevas movilizaciones en colegios e institutos tras reunirse con Dalmau

El sindicato Ustec atiende a los medios tras la reunión con el Govern.

El sindicato Ustec atiende a los medios tras la reunión con el Govern. / Ustec / X

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Ustec, el sindicato mayoritario entre el profesorado, ha anunciado nuevas movilizaciones en colegios e institutos en Catalunya para el tercer trimestre de curso, tras reunirse con el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al cargo de la cartera de Educació, por la baja de a consellera, Esther Niubó.

El anuncio llega tras una semana de huelgas, que comenzaron distribuidas en cuatro días y acabaron un viernes con una convocatoria general de paro que fue ampliamente secundada. Los sindicatos convocantes rechazaban así el pacto previo entre el Govern con UGT y CCOO sobre una subida de sueldos y exigían que el acuerdo incluyera las condiciones de trabajo para el despliegue de la escuela inclusiva.

La reunión, a la que anunciaron que acudirían con otros sindicatos, ha durado algo más de una hora, y se ha saldado con el anuncio de Ustec de nuevas protestas. El sindicato exige "un compromiso público de reobertura de las negociaciones" y denuncia que Educació "se niega a negociar mejoras con la mayoría del colectivo".

Noticias relacionadas y más

Los sindicatos convocantes de las huelgas, Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical, ya habían anunciado su intención de convocar nuevas movilizaciones si el Govern no abría una nueva mesa de negociación.

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