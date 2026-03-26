Trànsit diseña una 'operación salida' de Semana Santa en dos fases y con más de mil controles policiales

El Servei Català de Trànsit y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial coincidiendo con la alta movilidad por las vacaciones de Semana Santa. La actuación empieza este viernes al mediodía y acabará la medianoche del lunes de Pascua. Precisamente, Trànsit considera que el grueso de desplazamientos será hacia final de estos días, ya que, tienen previsto, que entre el domingo 5 de abril y el lunes 6 de abril retornen al área metropolitana de Barcelona 590.000 vehículos.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicado que no considera que el incremento de precio de la gasolina afecta a la movilidad en esta Semana Santa y ha recordado que el objetivo de los controles que se hagan será la prevención y seguridad de los usuarios de la vía y que la prioridad no será mirar si se lleva la baliza V16 que es obligatoria.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que esta Semana Santa coincide con que en la montaña todavía queda nieve y hace buen tiempo para ir a la playa, por lo que se establecerán medidas específicas, como carriles adicionales, y controles en las vías de acceso hacía el Pirineo y pistas de esquí (es el último fin de semana que estarán abiertas), así como respecto de municipios del litoral.

Durante la primera fase de esta operación, que empieza este viernes y acaba el domingo de Ramos, pueden quedar afectadas con retenciones vías como la AP7, la C166, la N260 o la C17 entre Parets y Ripoll. Está previsto que salgan 580.000 vehículos del área metropolitana y se espera que el domingo vuelvan unos 240.000.

Respecto al fin de semana de Pascua, el dispositivo de salida empezará a las 8 de la mañana del Jueves Santo y acabará el Viernes, con una previsión de salida de 560.000 vehículos. La vuelta se concentrará el domingo de Resurrección por la tarde y Lunes de Pascua y se espera que vuelvan 590.000 vehículos.

Lamiel ha recordado que las previsiones de movilidad son similares a las de otros años pero que al venir de una etapa, en los últimos meses, con "emergencias climáticas", a la que "hay buen tiempo se pueden producir eclosiones de salidas en puntas concretas".

Mil controles

El dispositivo policial servirá para vigilar los principales factores de riesgo que inciden directamente en la siniestralidad, como el exceso de velocidad, las distracciones, la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas y el uso adecuado de la seguridad pasiva. Por eso, los Mossos d'Esquadra desplegarán 1.669 agentes y harán 1.038 controles en todas las vías catalanas: 301 de alcohol y drogas, 209 distracciones, 134 velocidad, 148 seguridad pasiva, 141 específicos de motos y 105 controles de transportes.

La comisaria Mònica Luis, jefa de la Comissaria General de Mobilitat de los Mossos, ha señalado que los controles se centran en los factores que todavía generan un importante riesgo para el resto de usuarios de la vía. Ha remarcado que el objetivo es reforzar la seguridad de los conductores pero también les ha recordado a los usuarios de la vía que deben adaptar su circulación a las normas de la vía, como la velocidad, o a la situación meteorológica.

Entre las medidas que se aplicarán en este dispositivo está la colocación de carriles adicionales en algunas vías en la que los turismos y las motos pueden circular a 100 km/h así como cierre de accesos a poblaciones en carreteras como C14, C16, C17, C31, C55, C665, N240 o N340 para que no entren los coches por medio de la localidad para evitar retenciones. También se suprimirán carriles para avanzar en algunos tramos y habrá restricciones de circulación para los vehículos pesados de transporte de mercancías en la AP7 y A2.

Además, Trànsit recuerda que hay 10 carros radar en la AP7 para controles de velocidad y se colocarán otros en línea en zonas en las que se constaten estas conductas. También habrá tres medios aéreos para vigilar el tráfico con transmisión de imagen en tiempo real así como el uso de drones por parte de los Mossos.

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En la presentación del dispositivo se ha recordado que hay algunas vías con obras que puede afectar a la circulación y el paso de vehículos, como la A2 a Jorba o la C245 entre Sant Boi de Llobregat y Cornellà, que es un punto de salida importante dentro del área metropolitana de Barcelona.