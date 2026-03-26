Protesta de católicos y evangélicos ante el centro en el que Noelia recibirá la eutanasia: "Pedimos justicia"

Grupos evangelistas y católicos se han reunido a las puertas del centro sociosanitario del Garraf en el que reside Noelia Castillo, la joven de 25 años que esta tarde debe recibir la eutanasia, para participar en "una vigilia de oración" parecida a la que colectivos antiaborto llevan a cabo en clínicas donde se practica la interrupción del embarazo.

"Fallasteis a Noelia", "Justicia para Noelia" y "Tutelar no es abandonar" son algunos de los carteles colocados a la entrada del centro, al que también han acudido partidarios de Vox.