Los promotores de la central reversible adjudican el estudio para la demolición de la térmica de Cercs

Las empresas promotoras de la central hidroeléctrica reversible de la Baells, Verbund y E-Storagy, han encargado los trabajos para estudiar la demolición de la antigua central térmica de Cercs (Berguedà). Los pliegos resultantes deberán determinar las características técnicas sobre las obras que se deben ejecutar y calcular el presupuesto orientativo que puede suponer.

Según ha podido saber Regió 7, del grupo Prensa Ibérica, el encargo se ha hecho a una empresa que está especializada en trabajos de demolición de infraestructuras similares, que como en el caso del equipamiento bergadano están clausuradas. En este sentido, se prevé que este estudio pueda estar terminado de cara al mes de septiembre y ponga sobre la mesa un punto de partida claro respecto al desmantelamiento de esta instalación, en desuso desde el año 2011.

Precisamente, poner manos a la obra para la demolición de la térmica es uno de los compromisos de las promotoras de la central reversible con el Ayuntamiento de Cercs para que la corporación local dé apoyo al proyecto. El consistorio ha avanzado que se posiciona favorablementea la iniciativa, por esta inversión en infraestructura y por el resto de beneficios anunciados, que incluyen descuentos en la factura de la luz, ayudas para la formación, una bolsa preferente de contratación local y el establecimiento de visitas al futuro equipamiento.

Al margen del papel que puedan desempeñar las promotoras, las administraciones públicas también deberán participar en esta tarea. La principal interesada es la corporación local, con un equipo de gobierno liderado por Urbici Malagarriga que ha dedicado todo el mandato a velar por este objetivo. Tal como ha explicado el alcalde a este medio, el consistorio ha estado acompañado por la Generalitat, concretamente a través del área de Transición Ecológica, que se ha interesado por el caso y ha puesto a disposición los mecanismos para avanzar en la consecución del objetivo.

La propia consellera, Sílvia Paneque, también ha solicitado al ministerio homólogo que se implique en la cuestión. En última instancia, se tendrá que determinar el grado de participación en la financiación de los trabajos que puedan asumir las empresas que a lo largo de los años explotaron las instalaciones, así como el actual titular de los terrenos -actualmente, no está clara la propiedad-.

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A día de hoy se dispone de unos dos millones de euros para poner en marcha estos trabajos, a cargo de las promotoras de la central reversible. Se trata de la parte proporcional de los seis millones de euros de inversión comprometidos de forma equitativa con los tres municipios que comprende el proyecto, Cercs, la Nou y Vilada, y de los cuales una primera parte servirá para sufragar el estudio.