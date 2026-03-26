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La portada de EL PERIÓDICO del 27 de marzo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 27 de marzo de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 27 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 27 de marzo de 2026

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TEMAS

  1. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  2. Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  3. ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
  4. Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
  5. La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
  6. La inteligencia artificial detecta un 30% más de cánceres de mama en los cribados y tumores más avanzados
  7. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  8. El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar

La portada de EL PERIÓDICO del 27 de marzo de 2026

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El caso Noelia destapa las grietas de la ley de la eutanasia: el Parlament impulsa un cambio legal para acortar los litigios

Resultados de la Primitiva del jueves 26 de marzo de 2026

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Sorteo Bonoloto del jueves 26 de marzo de 2026

Feijóo considera que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron"

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Arrestan en Valencia a una mujer después de que su bebé de once meses diera positivo en cocaína y presentara signos de desnutrición

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Muere Noelia Castillo por eutanasia tras una batalla legal que se ha alargado 20 meses y que llegó a Estrasburgo

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