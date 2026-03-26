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La portada de EL PERIÓDICO del 26 de marzo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 26 de marzo de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de marzo de 2026

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TEMAS

  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Juanma y Santi, dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  3. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  5. ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
  6. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  7. El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
  8. La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera, según la consellera Pané

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de marzo de 2026

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