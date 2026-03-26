Los obispos admiten que el 'caso de Noelia' "estremece" pero opinan que "su verdadero alivio no es el suicidio"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha afirmado este jueves, en alusión al 'caso Noelia', la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia que ha solicitado la eutanasia, que su sufrimiento "estremece", pero "su verdadero alivio no es el suicidio".

En un mensaje en la red social X, Argüello ha lamentado que "si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido" y ha advertido de que "un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca".

A su vez, la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado donde muestra que contempla "con profundo dolor" la situación de Noelia, "cuya historia refleja una acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad". "Su situación no puede ser interpretada solo en clave de autonomía individual, sino que exige una mirada más honda, capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza", indica la CEE.

Frente a ello, los obispos aseveran que "la eutanasia no es un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado, y constituye una derrota social cuando se presenta como respuesta al sufrimiento humano". "En este caso, no estamos ante una enfermedad terminal, sino ante heridas profundas que reclaman atención, tratamiento y esperanza", continúan.

A su vez, subrayan que la dignidad de la persona no depende de su estado de salud, ni de su percepción subjetiva de la vida, ni de su grado de autonomía. "Es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia. Por ello, la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral".

Ante ello, manifiestan su "cercanía" a Noelia y a su familia y hacen un llamamiento a toda la sociedad para que se refuercen los recursos de atención psicológica, acompañamiento humano y las redes de apoyo, especialmente para las personas más vulnerables.

El proceso judicial

Noelia recibirá este jueves la eutanasia a la que se opone su padre, que le ha llevado a padecer un proceso judicial que comenzó cuando éste recurrió la resolución de la Comissió de Garantia i Evaluació de Catalunya (CGAC), de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó suspenderla de forma cautelar.

El caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de rechazar paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna.