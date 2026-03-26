Denuncian que más de la mitad de los estands del Saló de l'Ensenyament ignoraron el catalán

Plataforma per la Llengua, una ONG que promueve y defiende la lengua catalana, ha denunciado que el 53,9% de los estands del Saló de l’Ensenyament de este año ignoraron el uso del catalán en algunos elementos como la rotulación, los folletos, la atención o la página web.

La entidad considera "inadmisible" que los Departaments d’Educació i Formació Professional y de Recerca i Universitats de la Generalitat no hayan hecho valer su posición para asegurar que todos estos elementos estuvieran en catalán.

En este sentido, ha reclamado actuar en sectores como las escuelas de negocios, las residencias de estudiantes y los centros de formación audiovisual.

Aun así, la ONG ha constatado que la presencia de la lengua ha ido aumentando cada año de forma progresiva, ya que el año pasado el 58,4% de los expositores tenían algún elemento sin catalán y hace dos años el 65,6%.

Evolución desigual por ámbitos

Pese a estos avances, los resultados aún no alcanzan los de 2023, cuando el porcentaje de estands con algún elemento sin catalán era del 46%.

Desde ese año, la Plataforma per la Llengua ha reclamado a Fira de Barcelona y a la Generalitat que obliguen a los expositores, a través de cláusulas específicas, a garantizar la atención en catalán e incluirlo en la rotulación y los folletos.

Además, también ha pedido que se incorpore el catalán en la página web.

Mejora en los ciclos formativos

Según el análisis realizado por la entidad en el recinto, por primera vez el pabellón dedicado a los ciclos formativos presenta mejores datos globales que el centrado en universidades, gracias a una mejora en todos los indicadores, especialmente en la atención oral, que ha crecido más de diez puntos en un año.

En cambio, los datos del pabellón de las universidades se mantienen estancados e incluso retroceden en algunos aspectos clave, como los folletos o la atención oral.

En concreto, la organización ha destacado que las escuelas de negocios y marketing, las residencias de estudiantes y las instituciones extranjeras no ofrecen ningún tipo de información en catalán.

Del mismo modo, las escuelas de idiomas o intercambio, de aviación, de veterinaria y de estudios artísticos o audiovisuales también ignoran el catalán.

Noticias relacionadas

En este sentido, Plataforma per la Llengua ha explicado que reforzará sus actuaciones con dos líneas principales: por un lado, intensificar la presión institucional sobre los departamentos implicados de la Generalitat y la organización del salón; por otro, impulsar acciones más específicas y focalizadas sobre los centros que incumplan de forma sistemática.