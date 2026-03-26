MAPA | Estos son los objetivos mínimos de energía solar y eólica que deben alcanzar todas las comarcas catalanas para 2050

Catalunya se ha propuesto llegar al año 2050 con un sistema energético totalmente descarbonizado y climáticamente neutro. Para ello, según contempla el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya (PLATER), todos los municipios catalanes tendrán objetivos específicos de implantación de energía solar y, en algunos casos, cuando la geografía lo permita, también de instalaciones eólicas terrestres. La Generalitat habilitará un visor cartográfico con información sobre cuáles podrían ser las áreas más aptas para el despliegue de estas tecnologías para que los municipios evalúen esta información y presenten propuestas concretas sobre cómo pretenden hacerlo.

En estos momentos se estima que Catalunya tendrá que instalar equipamiento capaz de producir hasta 62.000 MW para cubrir su demanda energética de 2050. De estos, se estima que al menos 14.000 MW podrían cubrirse instalando energías renovables en edificios y zonas artificializadas como, por ejemplo, párkings, polígonos industriales, márgenes de autopistas o naves industriales. Pero según advierte la Generalitat, también hay cerca de 48.000 MW que tendrán que instalarse en suelos no artificializados como es el caso de espacios naturales o cultivos. En la práctica, esto implica que Catalunya tendrá que dedicar al menos un 1,2% de su superficie, el equivalente a 314 kilómetros cuadrados, a la instalación de renovables para lograr que su producción eléctrica no dependa de la quema de combustibles fósiles.

La gran apuesta de renovables en Catalunya es la energía solar. Comarcas como la Noguera, Alt Empordà, Anoia y Bages destacan, por ahora, como los territorios donde hay más expectativa de instalación de placas fotovoltaicas. En la Noguera, por ejemplo, se espera llegar a más de 2.000 MW instalando cerca de 230 MW en edificios, 308 MW en suelos urbanos y más de 1.500 MW en terrenos naturales. En la comarca de Barcelona, la expectatica es de 1.103,4 MW y en el Tarragonès alrededor de 1.753 MW. También hay cifras más modestas como los 29 MW esperables en l'Alta Ribagorça o los 65 MW del Pallars Sobirà.

Gráfico que muestra los objetivos de producción de energía solar.

En cuanto al despliegue de instalaciones eólicas terrestres, es decir, de aerogeneradores, la Generalitat estima que el 18% de la superficie catalana sería apta para instalar estas tecnologías pero que, en la práctica, se utilizará solo un 0,2%, equivalente a menos de 70 kilómetros cuadrados. El objetivo es que estas instalaciones lleguen a producir al menos 23.136 MW para 2050. Por su situación geográfica, las comarcas con más potencial para generar energía limpia mediante el viento son el Segrià, Garrigues, Ribera d’Ebre y Terra Alta. En cambio, en el Barcelonès, Tarragonès, Maresme y Vallès los objetivos son mucho más bajos ya que, debido a su situación geográfica, se trata de zonas no expuestas a grandes vientos capaces de sostener una producción energética de forma estable.

Gráfico que muestra los objetivos de instalación de energía eólica.

La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha dedicado los últimos cinco meses a reunirse con ayuntamientos y demarcaciones comarcales para hablar sobre el despliegue de renovables en distintos territorios. Tal y como se ha comunicado a alcaldes y regidores de toda Catalunya, prácticamente la totalidad de municipios catalanes tendrán objetivos propios de renovables. Sobre todo en el caso de instalaciones fotovoltaicas. La Generalitat también les presentará una propuesta sobre cómo alcanzar esta meta y un desglose de qué proporción de edificios, suelos urbanos y espacios naturales deberían dedicarse a cada causa. Pero según subrayan fuentes del Departament, será trabajo de los municipios modular estas propuestas.