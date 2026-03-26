La joven violada y secuestrada en Els Trullols de Manresa dice que temió por su vida: "Ya no soy la misma, vivo en alerta constante"

El juicio contra el hombre acusado de violar y retener durante 4 horas a una chica en la zona de Els Trullols de Manresa ha quedado visto para sentencia. Durante cerca de cuatro horas, la víctima, testigos, agentes de los Mossos d'Esquadra y peritos han declarado en el caso.

Lo único que no lo ha hecho del todo ha sido el acusado, que ha respondido a todas las preguntas con intervenciones fuera de contexto, mostrando una actitud desafiante y maleducada, y, después de numerosas advertencias, el juez lo ha acabado expulsando de la sala por su comportamiento. Ha sido trasladado a los calabozos de la Audiencia de Barcelona, y devuelto a la sala por el derecho a la última palabra, que no ha querido ejercer. Durante una de sus intervenciones, ha afirmado que no quiere a ninguna mujer. "Solo a mi madre y ni eso", ha dicho.

La víctima ha declarado sin tener que verse con el acusado. Se le ha permitido hacerlo por vía telemática desde una sala anexa a la del juicio, dentro de la misma Audiencia de Barcelona. Estaba en todo momento acompañada de Mossos d'Esquadra especialistas en casos de violencia contra la mujer. En su declaración, la joven ha dicho que aquel día temió por su vida. "Entre el frío y su agresividad. No me dejaba ir y el tiempo se me hacía eterno", ha relatado.

Según ha explicado, el hombre la llevó a varias barracas aisladas, donde la agredió repetidamente y la obligó a practicar actos sexuales. "La persona era muy agresiva, me cogió del cuello, me tiró al suelo y me intentó quitar los pantalones", ha explicado la joven, que ha descrito cómo perdió completamente el control sobre sus objetos personales y su móvil. "Sentí que se me acababa la vida entre el frío y la peligrosidad del agresor", ha añadido. La víctima ha detallado que durante toda la agresión estuvo sola en un lugar apartado, sin luz y sin posibilidad de pedir ayuda.

La joven también ha explicado las secuelas psicológicas que sufre desde entonces: "Ya no soy la misma, vivo en una situación de alerta constante. Salgo a la calle con miedo, no confío en nadie y he perdido la fe en la humanidad". La joven recibe tratamiento psicológico y ha aumentado la dosis de medicación para controlar la ansiedad como consecuencia de la agresión.

La acusación y la fiscalía piden 17 años de prisión para el hombre por un delito de agresión sexual con penetración y uno de detención ilegal. También le acusan de un delito leve de lesiones. El acusado es reincidente y ya había cometido otras tres agresiones antes, tal como apuntaba Regió7.

El agresor fingió ser policía

Según el escrito de acusaciones de la fiscalía, los hechos ocurrieron a la salida de una discoteca de Els Trullols, sobre las 4 de la madrugada del 12 de enero de 2025. El acusado se acercó a la víctima y, haciéndose pasar por policía, consiguió que esta le acompañara hasta una zona de huertos sin iluminar en dirección al camino de Els Tovots. Una vez lejos de la discoteca, y a oscuras, el procesado se abalanzó sobre la chica, y empezó a agredirla y desnudarla. Más adelante, la llevó a una barraca, donde volvió a golpearla, a manosearla y la penetró oralmente, sin llegar a eyacular**. La retuvo allí dentro durante 4 horas,** mostrándose agresivo unas veces y tranquilo en otras. Le decía a la chica que no escaparía porque iba descalza, pero sobre las 9.45 horas de la mañana la víctima oyó pasos en el exterior, salió y pidió ayuda.

La mujer que encontró a la joven secuestrada en Els Trullols de Manresa ha relatado ante el juez que la encontró temblando. "No podía hablar, estaba semidesnuda, sin zapatos y con los pantalones medio caídos. Hacía mucho frío", ha dicho. Según ha explicado, el hombre que la retenía salió de la cabaña, y cuando le preguntó qué había pasado, huyó del lugar. La testigo avisó inmediatamente a los Mossos d'Esquadra.

Tanto la fiscalía como la acusación particular le imputan un delito de agresión sexual con penetración, otro de detención ilegal, y un delito leve de lesiones, y piden para el acusado 12 años de prisión por el primero, 5 por el segundo y multa por el tercero.

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Por su parte, la defensa pide la libre absolución de su representado.