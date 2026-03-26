El hijo menor de Juana Rivas será escuchado por un juez en Italia en un nuevo procedimiento

El hijo menor de Juana Rivas y de su expareja Francesco Arcuri será escuchado en Italia previsiblemente el 2 de abril por un juez de instrucción, en un nuevo procedimiento por presunto maltrato de su padre en momentos posteriores a los hechos por los que está imputado actualmente y por el que se sigue juicio estos días en Cagliari.

Según fuentes jurídicas cercanas al caso, el menor, de 12 años, prestará declaración a puerta cerrada en lo que se llama en Italia un "incidente probatorio", es decir, un procedimiento que permite recabar pruebas durante la fase de investigación antes de la apertura de un eventual juicio.

Se trata de un mecanismo que se utiliza para pruebas que no se pueden repetir, que son urgentes o que involucran a testigos vulnerables, como en el presente caso, y garantiza que la declaración sea válida si finalmente se inicia un juicio.

Aunque el caso se encuentra en una fase preliminar, de abrirse el juicio, los cargos que se imputarían a Arcuri, según estas fuentes, serían similares a los que actualmente enfrenta en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste), donde se le juzga por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos, principalmente por hechos ocurridos en 2019 y 2022.

En la presente causa no se contempla la declaración del menor, aspecto sobre el cual coinciden tanto la defensa de Arcuri como la de Rivas. No obstante, si resultara pertinente o fuera de utilidad, dicha declaración podría eventualmente ser utilizada, dado que ambas partes buscan evitar que el niño intervenga en este juicio.

Sustracción de menores

Durante la audiencia de este jueves, el juez a cargo de este juicio confirmó que estaba informado de que la declaración del menor se realizará el próximo jueves 2 de abril, aunque precisó que no es competencia de su tribunal. Asimismo, las partes debatieron sobre el procedimiento, abordando si estaban debidamente informadas y representadas, así como las garantías legales destinadas a proteger al menor durante la declaración.

El italiano enfrenta este proceso en una causa independiente a la que tiene lugar en España, en la que se investiga a Rivas por un presunto delito de sustracción internacional de menores, y que se suma a un largo pleito que dura ya casi una década.

Volver a España

Dos psicólogas que asistieron a los hijos de Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, han declarado este jueves que ambos vástagos deseaban regresar "con normalidad" a España en 2022 con su madre, antes de que el mayor volviera con ella por voluntad propia.

Una de las profesionales, que asistió durante 2022 al hijo mayor, Gabriel, afirmó que constató un cambio de actitud en él en mayo de ese mismo año, dos meses antes de que regresara por voluntad propia a Granada (España) con su madre. "En esas declaraciones de mayo empezó a decir otras cosas; tanto es así que hasta ese momento nosotros no habíamos tenido ningún indicio para hacer ningún aviso. En cambio, esas declaraciones de mayo son diferentes porque en un momento dado Gabriel empezó a decir: 'Ayúdenme, ayúdenme', refiriendo cosas nunca dichas antes", explicó.

Entre ellas, empezó a declarar episodios "de agresividad de su padre" hacia él, que "le había arrancado la camiseta" o que "había agarrado al hermano de un brazo". Asimismo, Gabriel decía estar "tranquilo y con ganas de volver a España", pero que tenía una preocupación "constante" por su hermano pequeño.

La psicóloga afirmó que ambos hijos, menores entonces (hoy el mayor tiene 19 años), experimentaban "un nivel muy elevado de conflictividad" por la situación entre sus padres. "Incluso a veces, quizá de manera involuntaria, han sido un poco tironeados hacia un lado y hacia el otro", manifestó.

Mientras, la psicóloga que trabajó con el hijo menor, Daniel, de 12 años actualmente, leyó un informe en el que este le confesaba ese mismo mayo que esperaba "que hicieran algo lo más rápido posible para intentar ir a España con normalidad", siguiendo a su hermano. El menor también le refirió haber sufrido pesadillas nocturnas y demostraba una actitud "poco descifrable".

Durante la vista también se fijaron las próximas audiencias, que seguirán con otros testigos el 18 de junio y el 2 de julio. En la sesión previa, del pasado 12 de marzo, declararon asistentes sociales italianos que atendieron a los hijos y que aunque no constataron lesiones físicas visibles en los menores, sí relataban agresiones y episodios de pánico al referirse a su padre. Y el hijo mayor, Gabriel, relató supuestos malos tratos de Arcuri, de quien dijo haber padecido un "infierno", entre golpes, insultos y escupitajos, en el que llegó a temer por su vida.