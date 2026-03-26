El Gobierno respeta la decisión de Noelia, la joven que recibirá la eutanasia este jueves

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que respeta la voluntad de Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que prevé recibir este jueves la eutanasia, tras estar un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso presentado por su padre.

"Es su voluntad, su deseo y su derecho; por lo tanto, lo único que puedo hacer es respetarla", ha afirmado Rodríguez este jueves en declaraciones a los medios tras el acto de entrega de la Cruz de la Orden del Mérito Civil a Carme Trilla.

La ministra ha defendido que la decisión de la joven está amparada por una ley que, dentro del Estado democrático, "le da este derecho".

"Lo que importa no es la posición ni de las organizaciones sociales ni del Gobierno", ha añadido ante las críticas de algunas asociaciones cristianas.

Intentos judiciales para frenar la eutanasia

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona denegó el miércoles el último intento de la fundación Abogados Cristianos para frenar la intervención.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar 'in extremis' la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la joven, que se opone a su muerte digna.

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Tras un largo recorrido judicial y con todos los recursos agotados, los tribunales avalaron la eutanasia de Noelia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para este jueves, según explicó el martes la joven en una entrevista televisiva.