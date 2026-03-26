Gerard Ruiz, hijo y nieto de pescadores de Port de la Selva, ha impulsado una colaboración entre la ginebra Noray y Munich, inspirada en el paisaje de la Costa Brava y el Empordà

Gerard Ruiz ha impulsado una nueva colaboración entre la ginebra Noray y la firma de calzado Munich, una propuesta de edición limitada inspirada en el paisaje y la identidad de la Costa Brava. El proyecto conecta el origen familiar de Ruiz en Port de la Selva con una trayectoria profesional vinculada al mundo de la coctelería y los eventos internacionales.

Hijo, nieto y bisnieto de pescadores, Ruiz ha situado buena parte de su relato de marca en el vínculo con el mar y con el territorio ampurdanés. Nacido en el entorno marinero de Port de la Selva, defiende que esta herencia ha marcado su manera de entender tanto el producto como el negocio.

Después de pasar por etapas formativas en el extranjero, el creador de Noray ha participado en eventos como MotoGP, Fórmula 1, acciones vinculadas al FC Barcelona, Cupra o Porsche, entre otros. Esta experiencia le ha llevado a consolidar su propio proyecto desde Girona, con una destilería que pone el acento en los botánicos mediterráneos y en la proyección de la Costa Brava como identidad de marca.

Un pack que une ginebra y calzado

La colaboración se concreta en el pack Munich Costa Brava x Noray, una edición limitada que incluye una botella de Noray, la ginebra de la Costa Brava, y unas zapatillas Munich Barru personalizadas. Según la información facilitada por la marca, el diseño incorpora colores y detalles inspirados en el mar, la roca y la luz mediterránea.

La alianza entre Noray y Munich pone en común dos marcas que quieren proyectar una misma idea de producto: el arraigo al territorio, la artesanía y el diseño. En este caso, la colaboración vincula una firma surgida del entorno de la Costa Brava con una marca histórica de Barcelona.

Raíces ampurdanesas y proyección exterior

En el marco de la presentación, Gerard Ruiz asegura que el proyecto va más allá del lanzamiento comercial: "Para mí no se trata solo de un producto. Es una manera de explicar de dónde venimos y cómo entendemos lo que hacemos".

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Con esta iniciativa, Costa Brava Distillery refuerza la estrategia de vincular su producto al imaginario del territorio y de convertir la Costa Brava en un elemento central del relato de marca. La colección ya está disponible a través de la web comercial del proyecto.