Cronología del 'caso Noelia': casi dos años años de agonía para recibir este jueves la eutanasia

Noelia podrá por fin "descansar" este jueves. Así ha definido la joven de 25 años, tetrapléjica, la eutanasia que recibirá en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, donde vive. Noelia se ha convertido en un símbolo de lucha por la muerte digna, después de que su padre, asesorado por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, haya intentado paralizar por todos los medios su muerte. Esta es la cronología de su periplo para hacer realidad su deseo:

4 de octubre de 2022. Tras una infancia y adolescencia difícil, marcada por la separación de sus padres, cuando tenía 13 años, lo que le llevó a estar un tiempo tutelada por la Generalitat, en 2022 Noelia sufrió una agresión sexual múltiple, sobre la que apenas han trascendido detalles. Pero, la dejó tan herida que intentó suicidarse, arrojándose desde un quinto piso. El intento autolítico la dejó parapléjica y en una situación de gran dependencia y sufrimiento físico y psíquico.

10 de abril de 2024. Dos años después, presentó formalmente su solicitud de eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano que supervisa la aplicación de la ley, que fue aprobada en 2021.

18 de julio de 2024. La CGAC aprobó por unanimidad su petición, al considerar que cumplía los requisitos legales: situación clínica no recuperable, dependencia grave y sufrimiento crónico e imposibilitante.

1 de agosto de 2024. En la víspera de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona la suspendió cautelarmente a petición del padre de Noelia, que alegó que su hija no estaba en condiciones de decidir. El padre actuó respaldado por Abogados Cristianos.

4 de marzo de 2025. Noelia ratificó personalmente ante el juzgado que quería seguir adelante con la eutanasia. Fue un paso clave para dejar constancia judicial directa de su voluntad.

17 de marzo de 2025. La jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de su hija adulta. Pero siguió recurriendo y abrió además la vía penal contra dos evaluadores del caso.

19 de septiembre de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la sentencia favorable a Noelia, aunque reconoció la posibilidad de que el padre acudiera al Supremo.

24 de septiembre de 2025. Abogados Cristianos presentó otra querella, esta vez contra miembros de la comisión de garantía y contra el exconseller de Salut Josep Maria Argimon, ampliando la ofensiva judicial.

27 de noviembre de 2025. Un juzgado de Barcelona admitió a trámite la querella contra dos miembros del comité evaluador y abrió diligencias previas.

29 de enero de 2026. El Tribunal Supremo no admitió el recurso del padre y avaló definitivamente la eutanasia en la vía judicial ordinaria española.

16 de febrero de 2026. El padre presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pidió además medidas relacionadas con tratamiento psiquiátrico para Noelia.

20 de febrero de 2026. El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo. Con eso quedaron agotadas las instancias judiciales en España y la comisión catalana reactivó el proceso para ejecutar la prestación.

3 de marzo de 2026. La solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fue enviada a Estrasburgo, en un nuevo intento de frenar la eutanasia.

10 de marzo de 2026. El TEDH rechazó esas medidas cautelares. Eso despejó el último gran obstáculo inmediato en la vía europea, aunque el fondo del asunto seguía formalmente en trámite.

24 de marzo de 2026. Se difundieron los primeros fragmentos de su entrevista televisiva, en la que Noelia explicó que había acordado recibir la eutanasia este jueves.