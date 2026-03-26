Cercs confirma el apoyo a la central reversible de la Baells: poder desmantelar la térmica ha hecho decantar la balanza

El Ayuntamiento de Cercs se posiciona a favor del proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica reversible en la Baells. El consistorio está terminando de "cerrar los flecos" del acuerdo de inversiones previstas en el municipio por parte de las empresas promotoras de la iniciativa, Verbund y E-Storagy, dentro de las partidas ya anunciadas en una comparecencia de prensa y en las últimas reuniones celebradas en los pueblos implicados en las últimas jornadas. El principal desencadenante es el compromiso para intervenir directamente en la demolición de la antigua central térmica, que avanza con la participación directa de la Generalitat.

"Es una oportunidad", ha apuntado el alcalde, Urbici Malagarriga, que pone de relieve las ayudas en el ámbito de la educación a través del fondo de desarrollo anual. "Ofrecerán cursos de formación en ámbitos como el mantenimiento, la electromecánica o la soldadura, entre otros, que son muy interesantes y a los que podrán acogerse jóvenes del municipio y de toda la comarca", ha destacado el alcalde, quien ha considerado que "esto es dar un paso más a favor de que esta comarca pueda evolucionar y crecer". Las partidas en esta línea también incluyen becas para estudios superiores y clases de refuerzo de inglés en el pueblo.

Ahora bien, la inversión que hace decantar la balanza es la que deberá permitir dar un paso adelante en el desmantelamiento de la térmica, que desde el inicio ha sido la condición indispensable de la corporación local. Tal y como informaron las promotoras, se destinarán "recursos técnicos y económicos" para "lograr la demolición de la central térmica". Esta partida estará incluida dentro de los seis millones de euros comprometidos en materia de infraestructura, y que se repartirán proporcionalmente entre los tres municipios que comprende el proyecto. En el caso de Cercs, se prevé destinar íntegramente su parte de dos millones de euros a este objetivo.

"Ellos empezarán por encargar unos estudios para el proyecto de demolición y también unas valoraciones económicas de los trabajos", ha detallado el alcalde, quien asevera que "todo el mundo está de acuerdo en que esta instalación, con el peligro que representa, no la podemos tener más aquí". "Es un gran cadáver muy deteriorado, y no nos podemos permitir tener el municipio de esta manera", ha recalcado Malagarriga, que ha incidido en que "esto es lo que nosotros pedimos y ellos siempre han estado abiertos a atender".

Una vista actual del pantà de la Baells, pràcticamente lleno. / ARXIU/LÍDIA LÓPEZ

Apoyo de la Generalitat

Más allá del entendimiento con las promotoras, el Ayuntamiento de Cercs también afirma que el Govern de la Generalitat les está acompañando en este impulso por el desmantelamiento de la térmica. "La consellera Sílvia Paneque ha estado siempre a nuestro lado. Ella ha estado aquí y hemos hablado en diferentes ocasiones, y está en sintonía", declara el alcalde, que afirma que desde el área de Transición Ecológica "se están poniendo diferentes mecanismos a disposición del Ayuntamiento para que la demolición salga adelante". De hecho, desde el departamento también se intenta implicar al Ministerio de Transición Ecológica, con una ayuda solicitada por carta hace ya un año. "Esperamos que, aprovechando que las dos instituciones son del mismo color político, se pueda avanzar", dice el alcalde.

En todo caso, Malagarriga reconoce que el elemento de la propiedad, que todavía está por definir, también es indispensable para que la iniciativa progrese. Por un lado, el alcalde hace referencia a la primera sentencia favorable "al pueblo y al Ayuntamiento" en lo que respecta a los aprovechamientos comunales dentro del espacio que acoge la central. En caso de que, finalmente, se confirmara que se trata de una zona comunal, el alcalde considera que se podrían agilizar los procedimientos para la demolición de las estructuras una vez el consistorio hubiera recuperado la titularidad. Sea como sea, hay unos terrenos en manos particulares y un histórico de cambio de nombres a cargo de la explotación que se tendrán que determinar para ver cómo debe responder cada parte en la gran tarea del desmantelamiento.

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"Esta es una partida que juegan el Ayuntamiento, la Generalitat, el Estado y algún particular, y se trata de ir recomponiéndolo", apunta Malagarriga, quien considera que "desde la Moncloa también debería poner su parte, así como las empresas que un día estuvieron aquí y salieron airosas". "Las compañías explotadoras tendrán que contribuir con lo que les corresponda, porque lo cierto es que aquí ganaron mucho dinero con la producción energética, así que alguien tendrá que tirarles de las orejas y hacer que aporten una parte de la inversión para desmontar todo esto", defiende el alcalde.