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Canarias recibirá ayudas tras la borrasca Therese: el Gobierno llevará al Consejo de Ministros medidas para los daños

Ángel Víctor Torres confirma que el Gobierno activará medidas económicas para reparar daños del temporal y reforzar sectores clave del archipiélago

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. / Ep

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España impulsará ayudas económicas para Canarias tras los daños provocados por la borrasca Therese, una vez se complete la evaluación de las afecciones. Torres ha explicado que ya se han dado instrucciones al Ministerio de Política Territorial y al Ministerio del Interior para que, con la mayor rapidez posible, se elaboren los informes necesarios y se eleven las medidas al Consejo de Ministros.

El ministro ha recordado que el Estado suele asumir al menos el 50% del coste de las infraestructuras municipales dañadas, aunque ha insistido en que se hará “el máximo esfuerzo” para acelerar la recuperación y devolver la normalidad a las islas. En paralelo, Torres ha señalado que está prevista la convalidación de un Real Decreto Ley con una dotación de unos 5.000 millones de euros, destinado a paliar los efectos económicos derivados del contexto internacional.

Dentro de este paquete, ha subrayado que Canarias contará con medidas específicas, que incluirán actuaciones en conectividad marítima, apoyo al sector energético y respaldo al sector primario, como agricultores y ganaderos.

Trabajo conjunto con Canarias

Asimismo, ha destacado la coordinación permanente con el Gobierno de Canarias para adaptar las medidas a las necesidades reales del archipiélago, sin descartar la creación de un grupo de trabajo específico.

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Torres ha insistido en que el objetivo es que las ayudas sean rápidas, eficaces y ajustadas a la realidad canaria, tanto para hacer frente a los efectos del temporal como al contexto económico internacional.

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