La Cámara de Barcelona sitúa la C-55 desdoblada y el tren transversal como herramientas clave de país

Hace poco más de un año era Foment del Treball, la principal organización patronal de Catalunya. Ahora es la Cámara de Comercio de Barcelona quien sitúa una reivindicación histórica del Bages, el desdoblamiento del tramo sur de la C-55, entre las que considera que son las infraestructuras clave de país que Catalunya debe hacer realidad en un futuro no muy lejano. En este caso concreto, no más allá de 2030, en la línea del compromiso que el verano pasado adquirió el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Pero también, del área central, la ampliación de la C-16 de Berga hasta Bagà, de la misma manera que la A-2 entre Igualada y Martorell y la mejora del Eje Pirenaico. Y, en el ámbito ferroviario, la mejora y culminación del Plan de Rodalies (que afecta tanto a la línea del Bages como a la de la Cerdanya) y el resucitado tren transversal forman parte de este mapa de elementos esenciales para la movilidad que se recogen en un informe de la entidad cameral. El primero elaborado por el Observatorio de Infraestructuras y que, como dato general, cifra en 53.800 millones la inversión necesaria en infraestructuras en Catalunya hasta 2043.

Presentación del estudio de infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona / CAMBRA DE BARCELONA

El trabajo parte de la base de lo que considera un evidente déficit de inversión persistente, sobre todo estatal, y enmarca la situación actual en «una planificación insuficiente y una gestión deficiente de las infraestructuras», que ejemplifica principalmente en la crisis que todavía hoy, y desde mediados de enero, se arrastra en el conjunto de la red de Rodalies de Renfe, y que está afectando el tránsito de trenes también en las líneas R4 y R3.

Analizado detalladamente este déficit, el informe de la Cámara de Barcelona determina seis ámbitos de actuación y los proyectos (además de carreteras y trenes, los aeroportuarios, portuarios, logísticos y de gestión del agua) necesarios para cada uno de ellos. Y todavía destina un capítulo específico a lo que denomina «propuesta de actuaciones prioritarias».

La ampliación del tramo entre Berga y Bagà de la C-16 también se recoge en el informe / DEPARTAMENT DE TERRITORI

Es en este apartado, que pone como horizonte el año 2030, donde la entidad incluye, en el ámbito de carreteras, el desdoblamiento de la C-55 desde Manresa hasta Sant Vicenç de Castellet, así como la materialización del plan promovido por la Generalitat de ampliación de carreteras con el modelo 2+1, que incluye la misma C-55, pero en este caso desde Manresa hacia el norte (Callús/Súria).

De hecho, esta demanda se ajustaría a lo que se comprometió la propia Generalitat. Cabe recordar que el presidente Salvador Illa anunció, el 12 de julio pasado en Manresa, que el Govern iniciaba los trámites definitivos para el desdoblamiento de la C-55 entre Manresa y Sant Vicenç, con el calendario de redactar este 2026 el estudio constructivo y ya avanzar hacia la licitación de obras con el objetivo de que a principios de 2027 ya se hayan adjudicado los trabajos para desdoblar la carretera para que esté operativa en 2030.

Tal como avanzó Regió7 en aquel momento, la opción escogida contempla una mejora del trazado con ampliación a dos carriles por sentido entre Manresa y Sant Vicenç y que incluye una nueva variante en Castellgalí, llevando este trazado desdoblado hasta conectar con el acceso a la autopista. Una vez la nueva vía esté en marcha, el Govern eliminaría la bonificación del 100% en el precio del peaje de la autopista Terrassa-Manresa en los viajes de ida y vuelta en 24 horas, de lunes a viernes no festivos. Hasta ahora, sin embargo, todavía no se ha hecho público el estudio informativo y de impacto ambiental.

El plan 2+1 también

Por otra parte, también la extensión del modelo 2+1 a la C-55 comprometido por el Govern entraría en el nivel de priorización que sitúa la Cámara de Comercio de Barcelona. Cuando el departamento de Territorio aprobó y presentó este plan, justo ahora hace un año, concretó que, en el caso de la C-55, supondrá extender este 2+1 desde Manresa (con inicio como punto de referencia en la rotonda de Petrocat, en la confluencia con el Eje Transversal) hasta Súria.

Son un total de 14 km continuos, pero que como proyectos y tiempos de materialización se dividen en tres tramos. Desde Manresa hasta Sant Joan de Vilatorrada se ha programado para 2026. Serán un total de 3 km con una inversión prevista de 2,6 millones de euros. Pero dentro de este mismo año se prevé iniciar también el tramo que le dará continuidad, desde Sant Joan hasta Callús: 2,3 km más y una inversión prevista de 6,4 millones.

Una vez completado este recorrido, para llegar hasta Súria, tal como prevé el plan, habrá que esperar hasta el periodo 2028-2030. Será la intervención de mayor longitud en este tramo norte, de 8,6 km. Son proyectos (los mayoritarios de este plan), cuya redacción se irá realizando entre este año y el próximo, para ejecutarlos al final de esta década.

Ve virtudes en el tren transversal

El Govern de la Generalitat anunciaba hace 15 días que encargaba los estudios para hacer renacer el Eje Transversal Ferroviario. La Cámara de Comercio de Barcelona defiende plenamente en su informe de infraestructuras clave esta idea, y es de las que más desarrolla. La entidad manifiesta que se debe retomar «y evaluar desde un punto de vista de rentabilidad de la inversión», empezando, dice, «por el tramo que conectaría Lleida con Manresa, Igualada y el área metropolitana de Barcelona».

Simulación del que podría ser el Eje Transversal Ferroviario / DEPARTAMENT DE TERRITORI

Y detalla los beneficios que cree que comportaría. Así, el informe subraya que el futuro tren transversal permitiría «descargar el corredor del Mediterráneo de las mercancías del corredor del Ebro y Catalunya central que actualmente se canalizan por la línea Tarragona-Vilafranca-Barcelona».

También que «permitiría conseguir una capacidad adicional para dar cabida a servicios ferroviarios regionales eficaces, contribuyendo al equilibrio territorial, rompiendo con la radialidad hacia Barcelona, fomentando la dinamización económica, urbanística y social de la Catalunya interior».

Los estudios encargados recientemente por el departamento de Territorio deben analizar aspectos como la demanda de viajeros y mercancías y la capacidad y operatividad; la compatibilización de tráfico de mercancías y alta velocidad de pasajeros y la definición de terminales logísticas; alternativas de trazado y análisis ambiental y económico; y también un estudio de continuidad Martorell–Mollet–Girona–Portbou.

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En materia de trenes, el informe de la Cámara pone también el acento en que se haga una plena ejecución del Plan de Rodalies 2020-2030, «incluyendo el desdoblamiento de la línea R3 hasta Vic y mejora del resto de la línea hasta Puigcerdà».