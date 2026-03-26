Las mentiras del caso Noelia: de la violación por parte de extranjeros en un centro de menores a la falta de tratamiento psiquiátrico

La entrevista de Noelia Castillo Ramos –la joven de 25 años que este jueves va a recibir la eutanasia– en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, ha actuado como elemento propulsor de bulos y 'fake news' promovidos por cuentas y grupos de ultraderecha que son desmentidos por comunicados y resoluciones de las propias instituciones.

Uno de los bulos que más ha corrido dentro y fuera de las redes sociales es que Noelia sufrió una violación grupal por parte de extranjeros en un centro tutelado. "Esto destrozó su vida por completo, lo que le llevó a un intento de suicidio fallido que la dejó tetrapléjica", dice uno de los mensajes más viralizados, que sigue: "El sistema le ha fallado y ahora le ofrece la eutanasia como remedio".

Esta información es falsa, según la propia Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància y l'Adolescència (DGPPIA). Fuentes del organismo apuntan a que Noelia, efectivamente, sí estuvo tutelada y acogida en dos centros residenciales desde el 3 de julio de 2015 (13 años) hasta el 11 de febrero de 2019, cuando cumplió 18 años y "salió del sistema de forma voluntaria". Durante ese tiempo "no existe ningún incidente de agresión sexual registrado", afirman.

La joven sí sufrió una agresión múltiple, por parte de tres hombres, en una discoteca en 2022. Tras este episodio intentó suicidarse tirándose de un quinto piso. A raíz de este funesto episodio, quedó tetrapléjica.

Meses antes de este episodio, según ha explicado ahora la joven, sufrió un intento de agresión por parte de dos chicos en una discoteca. Tiempo antes pero siendo mayor de edad, Noelia también ha explicado en su entrevista en Antena 3 que un chico que durante cuatro años fue su pareja abusó de ella una noche tomar pastillas para dormir.

Desde los mismos círculos también se asegura que el caso de Noelia es "la primera eutanasia por depresión". No es cierto. La joven no ha accedido al derecho a morir por sufrir depresión. De hecho, la comisión de la eutanasia no valora las enfermedades, sino "los contextos eutanásicos". La comisión no especifica enfermedades, sino el sufrimiento de la persona. Así, para que los expertos den luz verde a la muerte digna, se debe acreditar "un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante", que la enfermedad sea "grave e incurable" y que, por tanto, se hayan agotado todas las posibilidades de tratamiento terapéutico. En el caso de Noelia –que además del sufrimiento psiquiátrico también padece un cuadro agudo de dolor sin margen de mejora–, todos estos requisitos han sido avalados por las autoridades médicas y judiciales.

Por lo demás, cabe decir que solo el 1,38% de las eutanasias se corresponden a enfermos de salud mental. Noelia es la sexta paciente psiquiátrica que accede a la muerte digna en Catalunya. En España, esta distinción no se realiza.

Esta desinformación la ha promovido el propio padre de Noelia, que ha mantenido una batalla judicial para impedir la eutanasia con el argumento de que su hija no necesita "la eutanasia", sino "tratamiento médico adecuado".

Según su expediente, Noelia, que fue diagnosticada en la adolescencia de un trastorno límite de la personalidad, ha recibido tratamiento psiquiátrico desde los 13 años. Después del intento de suicidio, también fue tratada desde un punto de vista físico, psicológico y psiquiátrico en el Institut Guttmann, centro especializado en lesiones medulares.

Además, para recibir la luz verde de la muerte digna, se debe acreditar que se han agotado todos los tratamientos disponibles y que la situación médica no cambia durante al menos dos años. Todo eso está acreditado en el caso de Noelia.

Otro de los comentarios que se han oído en tertulias y que han ejercido de combustible en redes sociales es, tras ver la entrevista, que la joven "no está tal mal". Ella, en la entrevista, afirma que "todos los días son horribles y dolorosos". De hecho, la "paraplejia completa" que sufrió tras el accidente conforma un cuadro médico formado por una lesión medular completa, dolor neuropático, intestino con incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas y dependencia funcional que requiere una silla de ruedas para poder tener movilidad.