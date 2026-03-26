Seguridad alimentaria
Consumo alerta de un queso camembert contaminado con E. coli en Madrid y Catalunya
El lote afectado, de la marca La Réserve des Crémiers, puede provocar diarrea grave y ya se ha ordenado su retirada
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la venta en Madrid y Catalunya de un lote de queso camembert de Normandie de la marca La Réserve des Crémiers por la presencia de la bacteria Escherichia coli productora de toxinas Shiga.
En concreto, se trata del lote 031241, envasado en caja de madera, con fechas de caducidad 08/04/26 y 12/04/26, con un peso de 250 gramos por unidad y conservado en refrigeración.
La alerta se ha activado tras la información recibida desde Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea, "Rasff".
Esta información ha sido trasladada a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, "Sciri", con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Riesgo para la salud
Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.
En caso de haberlos ingerido y presentar síntomas compatibles con la infección por E. coli, como calambres abdominales intensos o diarrea que puede volverse sanguinolenta, se aconseja acudir a un centro de salud.
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