Valencia niega un veto a autores catalanes y dice que primará a los valencianos en el currículum de Bachillerato

La consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, ha insistido en lo que la Conselleria lleva diciendo desde hace meses sobre la modificación del decreto de currículum escolar, en concreto sobre la asignatura de Valenciano: que se busca solamente “priorizar” a movimientos y autores valencianos frente a los que comparten ámbito lingüístico, es decir, catalanes y baleares. También insiste en dejar en manos de los centros educativos su inclusión.

Lo ha dicho en su visita a la Iglesia de San Jorge de Paiporta, donde el Instituto Valenciano de Cultura y Restauración ha restaurado el Cristo Yacente afectado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. A preguntas de los medios, ha negado que exista ningún tipo de “veto”: “Exactamente es ese el planteamiento, el planteamiento es el que dice el decreto, que recoge que se van a priorizar los movimientos y autores en valenciano”.

Las declaraciones de Ortí llegan un par de días después de que el pleno del Consell Valencià de Cultura haya vuelto a mostrarse muy crítico con la política lingüística del gobierno valenciano en materia educativa. En concreto, el pleno de este lunes aprobó una declaración contra “el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano”, que salió adelante con 13 votos a favor y tres abstenciones. En la declaración, el organismo consideró que “apostar por el secesionismo lingüístico debilita la lengua”.

La consellera Mari Carmen Ortí en Paiporta / Francisco Calabuig

“Los centros los pueden incluir”

“Ese planteamiento ni excluye a nadie ni veta a nadie ni responde a todas esas valoraciones que se están haciendo”, ha dicho Ortí, que se ha remitido al texto de la propuesta de decreto que además, dice, “está siendo sometido a consulta técnica, está siguiendo los procedimientos”. También ha dicho que la Conselleria está “recogiendo aportaciones”.

De modo que insiste la responsable de Educación en negar que se vaya a excluir a los autores de Cataluña y las Islas Baleares. “Solamente prioriza a los movimientos y autores valencianos”, ha dicho. A pesar de negar la exclusión, inmediatamente después, ha reconocido que son los centros las entidades en cuyas manos queda la posibilidad de “incluirlos”.

“Identidad como pueblo valenciano”

“Los centros educativos tienen competencia para determinar algunos aspectos concretos del currículum y los pueden incluir”, ha dicho Ortí. Del mismo modo, ha añadido: “Nunca se ha dicho ‘no se puede leer este libro’, ‘no se puede estudiar a este autor’”.

Eso sí, la decisión sobre los cambios en el decreto de currículum sobre la asignatura de Valenciano lo ha enmarcado en el debate sobre las señas de identidad. “Es un derecho de nuestros alumnos acceder a nuestras señas, a nuestra identidad como pueblo valenciano”, ha dicho.