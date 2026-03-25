Último intento para retrasar la eutanasia de Noelia: Abogados Cristianos pide al juzgado que reciba tratamiento psiquiátrico

A contrarreloj. La eutanasia de Noelia prevista para este jueves a las seis de la tarde en el centro de Sant Pere podría retrasarse de nuevo. La Fundación Española de Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona la adopción de medidas cautelarísimas para exigir que la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico previo a practicarle la muerte asistida.

La entidad recuerda que Noelia tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental antes de tirarse por el balcón tras sufrir una violación múltiple. Esta caída le provocó importantes lesiones y la dejó con una paraplejia que la obliga a ir en silla de ruedas. Por este motivo, ahora su discapacidad aumentó al 74%.

Abogados Cristianos consideran que "el problema de fondo es psiquiátrico" y que en la legislación actual existe una "ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia". Pese a esto, recuerdan que Noelia no sigue ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico desde hace tres años.

“Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar”, denuncian desde Abogados Cristianos. La eutanasia de Noelia está prevista para este jueves después de que el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) denegara la paralización cautelar de la muerte asistida a la joven. Abogados Cristianos también tiene un procedimiento abierto en este tribunal.

Para esta entidad, en el caso de Noelia, "no se puede hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda, lo que puede suponer un peligroso precedente". Además, han recordado que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida".

También han subrayado que ningún miembro de la familia ha apoyado la eutanasia de su hija. Abogados Cristianos ha anunciado que, en caso de que no se suspenda la eutanasia, impulsarán cambios legales para exigir protocolos obligatorios previos en salud mental, que incluyan tratamiento psicológico, evaluación psiquiátrica independiente y un intento real de recuperación. El Tribunal Supremo y el Constitucional ya avalaron el procedimiento administrativo de un juzgado de Barcelona que autorizó la muerte asistida de Noelia.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que “el caso Noelia evidencia el mayor fallo de la ley de eutanasia. Antes de abocarla al suicidio, el Estado debe garantizar que ha ofrecido todas las alternativas de vida.”