Alerta alimentaria
Retirados varios lotes de longaniza de payés de la marca Boadas por la presencia de salmonela
Alerta alimentaria: detectan 'salmonella' en estos lotes de hamburguesa de pollo distribuidos en España
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de salmonela en varios lotes de longaniza de payés loncheada de la marca Boadas 1880.
En concreto, se trata del producto denominado 'Longaniza de payés selección', de la marca Boadas 1880, correspondiente a los siguientes lotes y fechas de caducidad: lote 329 (30/03/2026), lote 330 (31/03/2026), lote 331 (31/03/2026), lote 345 (11/04/2026), lote 346 (11/04/2026) y lote 347 (11/04/2026).
La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras su notificación por parte de las autoridades sanitarias de Andalucía. Por el momento, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Retirada
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La AESAN recomienda a las personas que dispongan en su domicilio de productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Asimismo, en caso de haber ingerido alguno de los productos incluidos en los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis --como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza--, se aconseja acudir a un centro de salud.
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