14 millones para reparaciones de emergencia en presas, márgenes y regadíos tras las borrascas en Extremadura y Andalucía

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha adjudicado las actuaciones de emergencia destinadas a reparar los daños causados por el tren de borrascasque ha atravesado la cuenca entre finales de enero y mediados de febrero, un episodio que ha dejado crecidas extraordinarias, desbordamientos y daños tanto en infraestructuras hidráulicas como en terrenos de dominio público en Extremadura y Andalucía.

Ha sido la cara menos vistosa de aquellas semanas en las que los embalses del Guadiana se convirtieron en destino de 'turismo de presas', con una afluencia masiva a estas infraestructuras, convertidas en miradores. Mientras Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena o el Zújar ofrecían el espectáculo del agua a raudales abriéndose paso por aliviaderos y compuertas, a la vez se acumulaban también desperfectos en presas, márgenes, caminos, canales y sistemas de vigilancia que ahora deberán ser reparados con carácter urgente.

La magnitud del episodio ha obligado al organismo de cuenca a activar dos expedientes de emergencia, ambos con un importe máximo de 7 millones de euros, al amparo del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que ha habilitado un crédito extraordinario de 14 millones para afrontar los daños provocados por estos fenómenos meteorológicos adversos.

Según ha detallado la CHG, durante aquellas jornadas se han registrado caudales del Guadiana del orden de 1.800 metros cúbicos por segundo en Mérida y de 2.500 en Badajoz, niveles que no se alcanzaban desde 2013. Esa presión sobre la cuenca ha obligado a coordinar maniobras en los grandes embalses del sistema, que han vuelto a evidenciar su papel esencial para laminar avenidas y amortiguar el impacto de las crecidas.

Dos frentes de actuación

El primero de los expedientes se ha centrado en actuaciones sobre presas, zonas regables y el sistema de información hidrológica. La CHG ha precisado que, aunque las infraestructuras de regulación han respondido adecuadamente durante las crecidas, se han detectado daños que requieren una reparación urgente.

En este bloque se incluyen intervenciones en las presas de la cuenca, en las zonas regables del Zújar, Centro-Orellana y Montijo-Lobón, y en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), integrado junto a otras redes en el sistema SIRA. La prioridad, según el organismo, pasa por garantizar la plena operatividad de este dispositivo ante posibles episodios similares en el futuro.

El segundo expediente ha quedado enfocado a la recuperación de la capacidad hidráulica de los cauces y a la estabilización de márgenes afectadas por las avenidas. También abarca trabajos sobre arbolado dañado, reparación de caminos e infraestructuras del dominio público hidráulico y servicios de asistencia técnica para la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y el seguimiento ambiental.

La factura del agua

Las obras llegan después de un episodio que ha dejado imágenes poco frecuentes en la cuenca extremeña del Guadiana. Si en el Tajo los desembalses de gran magnitud resultan más habituales, en la provincia de Badajoz han tenido esta vez una dimensión casi histórica. Durante días, el agua ha ido cayendo de presa en presa, desde Cíjara y García de Sola hasta Orellana, y desde La Serena hasta el Zújar.

Pero las continuas borrascas han anegado caminos, aislado explotaciones y obligado a intervenir en distintos puntos de las vegas bajas del río. En municipios como Lobón, La Garrovilla o Montijo, la propia CHG ha colaborado en asistencias a vecinos y animales que habían quedado incomunicados por la subida del agua, en coordinación con bomberos y Cruz Roja.

El organismo ya advirtió en febrero de que el episodio había sido "excepcional" y de que los márgenes de salvaguarda de los embalses quedaron prácticamente agotados. También ha subrayado que, sin la regulación de las presas, las avenidas habrían alcanzado caudales entre cuatro y cinco veces superiores a los registrados, lo que da medida de la tensión soportada por el sistema de presas, que ahora se chequean para devolverles a su estado.

Reparar y reforzar

La CHG ha señalado que estas actuaciones permitirán intervenir de forma simultánea en distintas zonas de la cuenca, con el objetivo de mitigar los daños ocasionados y atender las necesidades de la población y de los sectores económicos afectados. La reparación no se limita, por tanto, a devolver las infraestructuras a su estado previo, sino también a reforzar su capacidad de respuesta en un escenario de creciente incertidumbre climática.