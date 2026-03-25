La UB se sitúa entre las cien mejores universidades del mundo en 23 disciplinas

La Universitat de Barcelona (UB) está entre las cien mejores del mundo en 23 disciplinas, según la última edición del QS World University Rankings by Subject, una clasificación internacional que mide el rendimiento de los centros de educación superior no en general sino en áreas específicas. Publicado esta mañana, la lista constata que la UB sobresale en un total de 46 disciplinas, dos más que en la edición del año pasado. De toda España, la UB es la universidad que despunta en más materias y ocupa el primer lugar en 18.

El QS World University Rankings by Subject analiza casi 2.000 instituciones de todo el mundo (1.912) en los diferentes ámbitos del conocimiento, desde las humanidades hasta las ingenierías. La UB se encuentra entre las cien primeras del mundo en Ciencias de la vida y Medicina (posición 58), Ciencias naturales (83) y Artes y humanidades (87). En cuanto a disciplinas concretas, la UB está entre las cincuenta mejores del mundo en Medicina y en Biblioteconomía y documentación. Igualmente, está entre las cien primeras en Arqueología, Idiomas modernos, Filosofía, Antropología, Educación, Hostelería y gestión del ocio, Política social y administración, Sociología, disciplinas asociadas al deporte, Ciencia de datos e inteligencia artificial, Ingeniería de minerales y de minas, Ciencias biológicas, Odontología, Enfermería, Farmacia y Farmacología, Psicología, Química, Ciencias de la tierra y marinas, Ciencias ambientales, Geología y Geofísica.

Publicaciones

La UB consigue una puntuación especialmente buena por parte de los técnicos que elaboran la clasificación en el apartado de citas de publicaciones en las áreas de Física y Astronomía (con un 93,6 sobre 100). En lo que respecta al índice h -el indicador que cuantifica la productividad y el impacto de las publicaciones- la mejor puntuación es para Enfermería (90,2). En relación con la reputación académica, la mejor nota es la que consigue Ciencias ambientales: 80,5. La mejor puntuación en reputación entre los empleadores es la adjudicada a Biblioteconomía y gestión de la información (78,4). En cuanto al indicador de colaboración internacional en investigación, destaca la puntuación obtenida en Medicina (82,3).

A escala estatal, la UB es la primera institución en 18 disciplinas del conocimiento: Arqueología, Antropología, Lengua inglesa y literatura, Ciencia de datos e inteligencia artificial, Informática y sistemas de la información, Medicina, Farmacia y farmacología, Ciencias biológicas, Ciencias ambientales, Psicología, Educación, Ingeniería química, Anatomía y fisiología, Ciencias de la tierra y marinas, Geología, Geofísica, Política social y de la administración, y Química.

Clasificiaciones anteriores

El QS by Subject no es la única clasificación que pone en valor a la UB. El pasado agosto, el prestigioso 'ranking' anual de Shanghái –que clasifica a las universidades de todo el mundo en función de su producción científica– volvió a situar una vez más a la UB como la primera de toda España, una posición que ya le otorgó el pasado junio otro 'ranking' académico, el QS World University, que situó a tres universidades españolas -la UB, la Autònoma de Barcelona (UAB) y la Complutense de Madrid- entre las 200 mejores del mundo. En la última escala internacional de Shanghái, la UB fue el único campus de toda España ubicado entre las 200 mejores del mundo. La clasificación internacional está coronada, un año más (y ya van 23), por Harvard. EEUU es, de hecho, el país con más centros en las primeras posiciones, aunque China sigue empujando con fuerza.