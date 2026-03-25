Persecuciones policiales en Empuriabrava contra jóvenes que circulaban temerariamente: un detenido y un denunciado

La Policía Local de Castelló d’Empúries llevó a cabo el pasado 20 de marzo diversas actuaciones en Empuriabrava para frenar a un grupo de jóvenes que circulaba de manera temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Los agentes tuvieron que intervenir en más de dos persecuciones en diferentes puntos del núcleo. Algunas de las maniobras no se pudieron llegar a detener, pero finalmente la policía consiguió interceptar al conductor de una moto y también un quad.

En el caso de la motocicleta, la Policía Local detuvo al conductor, un joven de 19 años, por un delito de conducción temeraria y por conducir sin permiso. Además, los agentes le impusieron cinco denuncias administrativas y procedieron a la inmovilización del vehículo.

Entre las infracciones atribuidas al conductor de la moto están circular sin casco, sin placa de matrícula, sin luces y desobedecer las órdenes de los agentes. Según la policía, el joven conducía sin respetar ninguna de las normas básicas de circulación.

La moto intervenida por la policía en Empuribrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Denunciado el conductor del quad

Por otro lado, los agentes también detuvieron un quad, a cuyo conductor interpusieron seis denuncias administrativas y que también quedó inmovilizado. En este caso, las infracciones incluyen conducción temeraria, no obedecer las órdenes policiales, transportar a más personas de las plazas autorizadas, circular sin alumbrado, sin retrovisor y sin placa de matrícula.

Las actuaciones se llevaron a cabo a raíz de la presencia de este grupo de jóvenes, que circulaba por Empuriabrava a gran velocidad y con maniobras de riesgo, generando molestias y peligro para el resto de usuarios de la vía.

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La Policía Local ha remarcado la importancia de respetar las normas de circulación para garantizar la seguridad vial.