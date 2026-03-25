Todos los municipios catalanes tendrán objetivos de implantación de renovables pero podrán modular su despliegue

Catalunya se ha propuesto llegar al año 2050 con un sistema energético totalmente descarbonizado y climáticamente neutro. Para lograr este objetivo hará falta transformar la producción de energía, hasta ahora basada en la quema de combustibles fósiles, y apostar por el despliegue de renovables. Y parte de esta tarea se llevará a cabo desde los propios municipios y comarcas. Según contempla el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya (PLATER), todos los municipios catalanes tendrán objetivos específicos de implantación de energía solar y, en algunos casos, también de instalaciones eólicas terrestres. La Generalitat habilitará un visor cartográfico con información sobre cuáles podrían ser las áreas más aptas para el despliegue de estas tecnologías para que los municipios evalúen esta información y presenten propuestas concretas sobre cómo pretenden hacerlo.

En estos momentos se estima que Catalunya tendrá que instalar equipamiento capaz de producir hasta 62.000 MW para cubrir su demanda energética. De estos, se estima que al menos 14.000 MW podrían cubrirse instalando energías renovables en edificios y zonas artificializadas como, por ejemplo, párquings, polígonos industriales, márgenes de autopistas o naves industriales. Pero según advierte la Generalitat, también hay cerca de 48.000 MW que tendrán que instalarse en suelos no artificializados como es el caso de espacios naturales o cultivos. En la práctica, esto implica que Catalunya tendrá que dedicar al menos un 1,2% de su superficie, el equivalente a 314 kilómetros cuadrados, a la instalación de renovables para lograr que su producción eléctrica no dependa de la quema de combustibles fósiles, cada vez más afectados por los vaivenes geopolíticos, y lograr así un modelo climáticamente neutro.

Catalunya tendrá que dedicar al menos un 1,2% de su superficie, el equivalente a 314 kilómetros cuadrados, a la instalación de placas solares

La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha dedicado los últimos cinco meses a reunirse con ayuntamientos y demarcaciones comarcales para hablar sobre el despliegue de renovables en distintos territorios. Tal y como se ha comunicado a alcaldes y regidores de toda Catalunya, prácticamente la totalidad de municipios catalanes tendrán objetivos propios de renovables. Sobre todo en el caso de instalaciones fotovoltaicas. La Generalitat también les presentará una propuesta sobre cómo alcanzar esta meta y un desglose de qué proporción de edificios, suelos urbanos y espacios naturales deberían dedicarse a cada causa. Pero según explican fuentes del Departament, será trabajo de los municipios modular estas propuestas. Por ejemplo, hay consistorios que podrían aumentar su proporción de edificios y espacios urbanos dedicados a la causa y reducir al mínimo el uso de espacios naturales.

Zonas prioritarias de instalación

Esta semana, la Generalitat habilitará un portal en el que todos los municipios podrán consultar sus objetivos de renovables así como una propuesta de las "zonas prioritarias" de implantación de renovables y aquellas que, por el contrario, no se consideran aptas. Los ayuntamientos podrán utilizar esta información para presentar sus propuestas de renovables. La conselleria afirma que "en las próximas semanas" abrirá el periodo de alegaciones para que los consistorios puedan presentar su propia hoja de ruta y, entre otras, las áreas donde sí instalaran placas y las que por el momento prefieren excluir. Según afirman fuentes implicadas en el proceso, por el momento las reuniones mantenidas con los ayuntamientos han sido positivas y, aunque en algunos casos ha habido "debate", por el momento las expectativas son buenas.

La conselleria afirma que "en las próximas semanas" abrirá el periodo de alegaciones para que los consistorios puedan presentar su propia hoja de ruta de renovables

Comarcas como la Noguera, l’Alt Empordà, l’Anoia y el Bages destacan, por ahora, como los territorios donde hay más expectativa de instalación de placas fotovoltaicas. En la Noguera, por ejemplo, se espera llegar a más de 2.000 MW instalando cerca de 230 MW en edificios, 308 MW en suelos urbanos y más de 1.500 MW en terrenos naturales. Esta proporción podría cambiar en caso de que los ayuntamientos de la zona decidan apostar por aumentar los esfuerzos en un área para reducir el impacto en la otra. En las localidades con espacios naturales protegidos por su interés ambiental, por ejemplo, es muy posible que se apueste por realizar todo el despliegue de placas solares en edificios y espacios urbanos para preservar la naturaleza.

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En cuanto al despliegue de instalaciones eólicas terrestres, es decir, de aerogeneradores, la Generalitat estima que el 18% de la superficie catalana sería apta para instalar estas tecnologías pero que, en la práctica, se utilizará solo un 0,2%, equivalente a menos de 70 kilómetros cuadrados. El objetivo es que estas instalaciones lleguen a producir al menos 23.136 MW para 2050. Por su situación geográfica, las comarcas con más potencial para generar energía limpia mediante el viento son el Segrià, Garrigues, Ribera d’Ebre y Terra Alta. La decisión final sobre dónde y cómo instalar los aerogeneradores dependerá de las autoridades comarcales. Para facilitar el diálogo, la Generalitat ha habilitado Oficines Comarcals de Transició Energètica para incentivar las conversaciones.