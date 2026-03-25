Muere un submarinista de 73 años en la zona del faro de Sarnella, en El Port de la Selva

Un submarinista ha muerto este miércoles al mediodía mientras realizaba una inmersión en la zona de Sarnella, en El Port de la Selva. Los equipos de emergencias han recibido el aviso pocos minutos después de las 12 del mediodía y hasta la zona se han desplazado efectivos de los Mossos d'Esquadra, Protección Civil, la Guardia Municipal y un helicóptero del SEM. Según informan fuentes municipales, el hombre habría sufrido una parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos no han podido hacer nada para salvarle la vida.

La víctima mortal es un hombre de 73 años y de nacionalidad francesa que realizaba la inmersión con tres personas más. Durante la actividad ha empezado a encontrarse mal, con mareo, y cuando lo han sacado del agua había perdido el conocimiento. Los servicios de emergencias han intentado reanimarlo sin éxito.

El aviso lo ha dado el compañero con quien la víctima realizaba la inmersión. El caso está bajo investigación de la Guardia Civil, y el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) ha intervenido para analizar las circunstancias del suceso.

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El caso está bajo investigación de la Guardia Civil. El aviso lo ha dado el compañero con quien la víctima realizaba la inmersión, después de que esta hubiera empezado a encontrarse mal y acabara sufriendo una parada cardíaca.