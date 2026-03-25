Javier Segura, decano de los procuradores de Barcelona: "Hay cuatro millones de sentencias en España pendientes de ejecutar"

La justicia está "colapsada" y es necesario aplicar medidas urgentes y dotarla de recursos, invirtiendo más y aumentado el personal, porque si el sistema no funciona, "la economía de un país se resiente mucho". Esa podría ser la conclusión del encuentro que Javier Segura Zariquey, decano del Col.legi de Procuradors de Barcelona y vicesecretario del Consejo General de Procuradores, mantuvo en el #afterwork de EL PERIÓDICO con lectores este martes en Casa Seat.

Para desbloquear la situación de la Administración de Justicia, reivindicó, es necesaria la participación y colaboración de los procuradores, que son "un eje imprescindible en el sistema judicial" y representan a los ciudadanos que "demandan justicia". Eso sí, reclamó más competencias para intervenir de manera más eficaz en la ejecución de las sentencias. "Hay cuatro millones de sentencias en España pendientes de ejecutar", subrayó. Solo el 25% de las resoluciones se ejecutan en tiempo y forma, muy lejos de países como Portugal o Estonia. "Un buen sistema judicial aportaría unas ventajas económicas importantes".

Solo el 25% de las resoluciones se ejecutan en tiempo y forma, muy lejos de países como Portugal o Estonia

El expresidente José Montilla y la síndica de greuges, Esther Giménez Salinas, en primera fila. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

La sala de Casa Seat donde se celebró el #afterwork, conducido por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, estaba llena. Entre el público había jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores de la propiedad, economistas y, en las primeras filas, autoridades del mundo judicial y el expresidente José Montilla. El encuentro fue ameno y ágil, huyó de tecnicismos jurídicos y abordó directamente no solo las inquietudes de los procuradores, sino también aspectos que afectan a la sociedad, como los desahucios, la vivienda y la inteligencia artificial. "No nos da miedo la IA", confesó Segura. Los profesionales, argumentó, aportan su experiencia en los juzgados, el trato con los funcionarios, en definitiva, "el valor humano". "La inteligencia artificial nos ayudará a desarrollar y agilizar nuestro trabajo, pero no nos sustituirá nunca". "No nos asusta en absoluto", remachó. "Los procuradores siempre hemos sido líderes en temas de tecnología en el mundo de la justicia".

"Si la justicia fuese más rápida, los desahucios se resolverían antes y el propietario podría pensar otra vez en poner su casa en el mercado de alquiler"

El déficit de vivienda y la escasez de pisos de protección oficial entraron también en escena. Los procuradores son una pieza importante en la resolución de los desahucios. "Los desahucios por falta de pago son el pleito estrella en todo el territorio español. Es un procedimiento muy farragoso y, después, viene la ejecución, que es tela marinera. Hay miles de desahucios. Hay una diferencia brutal respecto a nuestro entorno europeo. Tenemos falta de vivienda en España. En Catalunya somos ocho millones de personas y no hay viviendas para todos. Si la justicia fuese más rápida, estos desahucios se resolverían antes y el propietario podría pensar otra vez en poner su casa en el mercado de alquiler", afirmó el decano.

"El derecho a la propiedad y a una vivienda digna están reconocidos en la Constitución, pero el sistema jurídico ha de buscar el equilibrio"

"Pero hoy el propietario no está dispuesto a poner su vivienda en el mercado de alquiler" porque, si hay impagos, le cuesta recuperarla. "La cantidad de normativa que hay es muy compleja. Hay una unión entre justicia y economía que no podemos apartar", incidió. Si la justicia fuera más ágil en los procesos de desahucio, en Madrid, saldrían 3.400 viviendas más al año al mercado del alquiler y, en Barcelona, 3.100, sostuvo Segura.

La situación actual, en su opinión, "perjudica a los propietarios", pero apunta: "El derecho a la propiedad y a una vivienda digna están reconocidos en la Constitución, pero el sistema jurídico ha de buscar el equilibrio. Lo que no puede ser es que la falta de vivienda recaiga siempre en el propietario, que sea el último perjudicado y que le cueste años recuperarla".

"Lo que no puede ser es que la falta de vivienda recaiga siempre en el propietario y que le cueste años recuperarla"

El decano no ahorró críticas al funcionamiento actual de la justicia y expresó que los procuradores quieren colaborar "para que la justicia sea más eficaz". Uno de los caballos de batalla del mundo jurídico es la descongestión de la ejecución de las sentencias. Si no se hace esta labor, no se resuelve el conflicto ni se hace justicia. "Es el cuello de botella de la justicia española", reconoce Segura.

"Los juzgados toman sus decisiones aplicando la ley rigurosamente, se esté de acuerdo o no, y pueden cambiar la vida de las personas en sus resoluciones, pero si estas se quedan en el papel no sirven para nada: se han de ejecutar". "En esta fase es donde los procuradores estamos luchando para que nos den más competencias, queremos que cuenten con nosotros. Somos el profesional que mejor conoce lo que está pasando en la arena del sistema judicial español (...) y somos la figura que puede dinamizar la Administración de Justicia si nos dan más competencias", recalca.

AFTERWORK con Javier Segura decano del colegio de procuradores y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO / MANU MITRU / EPC

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Puso el ejemplo de Portugal, donde se han dado competencias a los procuradores y se han creado plataformas digitales y herramientas muy potentes que ayudan a la búsqueda de patrimonio de la parte condenada para ejecutar una sentencia. En ese país, entre 2003 y 2023, los fallos judiciales pendientes de ejecutar se han reducido un 60%. En España, estos profesionales reivindican acceder al denominado punto neutro judicial, una plataforma tecnológica que permite a los órganos judiciales localizar domicilios, comprobar datos patrimoniales o hacer consultas en registros e instituciones públicas, siempre dentro de un procedimiento judicial.

"El ciudadano ha dejado de confiar en la justicia y tenemos que conseguir que vuelva a hacerlo"

Ahora consultan ese punto neutro los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales). "Si nos dan la posibilidad de acceder, sería bajo el paraguas de ellos", concreta Segura, que también destacó las dificultades que se están constatando para desplegar la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor en abril de 2025, y la creación de los denominados tribunales de instancia (órgano colegiado de varios magistrados), que sustituyen a los juzgados unipersonales tradicionales. "Esta ley no acaba de funcionar", admitió. "El ciudadano ha dejado de confiar en la justicia y tenemos que conseguir que vuelva a hacerlo", concluyó.