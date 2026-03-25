"La extrema derecha promete mentiras": la carta de una niña de 14 años que se ha vuelto viral

En los últimos años la extrema derecha ha ganado presencia en varios países europeos, un tema que incluso los más jóvenes observan en el debate público. Esto se refleja en el caso de una niña valenciana de 14 años que escribió una redacción sobre la situación política en España.

La carta viral de una niña de 14 años sobre la extrema derecha

Hablamos de una niña cuyo padre compartió en redes sociales una redacción escolar en la que la niña decidió hablar sobre 'los fachas'. Y su postura en cuanto a la extrema derecha no pudo quedar más clara en unas pocas líneas.

De primeras, la niña expone que aquellos que apoyan a dicha ideología lo hacen por estar 'mal informados' mayormente. Y en particular critica la figura de Santiago Abascal, líder de VOX y uno de los máximos representantes de la extrema derecha a nivel nacional.

En la carta la niña habla de temas como la inmigración, la cual defiende señalando que si bien muchos inmigrantes vienen a España a trabajar, la realidad con la que también se encuentran es la de tener que aceptar sueldos muy mal pagados en comparación con el español.

Otro tema que también trata es el del derecho al aborto. La potestad de la mujer relativa a toda decisión sobre su cuerpo es un tema también muy tratado por la extrema derecha. En el caso de la niña, considera que el derecho al aborto es algo completamente legítimo.

En última instancia, la niña concluye en su redacción que la extrema derecha se caracteriza por "prometer mentiras", y que apostar por sus ideas implica volver a trazar el camino hacia una dictadura como ya se vivió décadas atrás en España.

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El padre de la niña explica que ha compartido la carta porque considera muy importante hablar con los hijos sobre política y valores. Y lógicamente, una carta así se volvió completamente viral, generando cientos de respuestas y miles de interacciones.