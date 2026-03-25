Las escuelas infantiles dan un ultimátum a la Junta de Andalucía en plena campaña: cerrarán en septiembre si no aumenta la financiación

Las escuelas infantiles andaluzas han dicho "basta". Alrededor de 1.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado en la puerta del Parlamento andaluz para exigir el aumento del precio de la plaza, que lleva congelado desde 2020. Han dado un ultimátum a la Junta de Andalucía: el posible cierre puntual de los centros en septiembre si no se llega a un acuerdo.

Así lo ha planteado José Luis Victorio Beltrán, presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía: "Queremos advertir que si próximamente los partidos políticos no nos dejan por escrito el aumento de la plaza para cuando se forme un nuevo gobierno, sea cual sea el partido político, los centros a partir de septiembre cerrarán sus puertas pese a las consecuencias que tenga". Sin embargo, esta medida está todavía en el aire y, en caso de llevarse a cabo, los propietarios aseguran que no dejarían de pagar a sus educadoras a pesar de no abrir puntualmente.

La entrada del Parlamento andaluz estaba atestada de personas tras el éxito de convocatoria de la asociación AEIOU, la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Escuelas Infantiles Unidas, ACES, Plataforma Ticei y los sindicatos FSIE (Federación Sindicalista Independiente de Enseñanza) y USO. Además del ruido y el acto de protesta, la manifestación ha concluido con una nueva fecha en el calendario: el próximo 9 de abril se reunirán con la Consejería de Educación para plantear un posible acuerdo entre ambas partes. Los sindicatos no han sido convocados en el próximo encuentro.

Una medida polémica

Hace menos de una semana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba en una escuela infantil de Los Molares su medida estrella en materia de educación: la gratuidad de la plaza para niños de 1 a 2 años que estén en guarderías adheridas al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, un modelo único en el país que se asemeja a un concierto educativo pero que subvenciona a las familias y no a las escuelas.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz / Rocío Soler Coll

Con el anuncio de esta medida, patronales, asociaciones y sindicatos han vuelto a alzar la voz para reclamar una revisión urgente de la cuantía del precio de la plaza, que insisten, "no es suficiente para que salgan las cuentas" de los negocios.

"Aunque llenemos todas las plazas de la escuela, ya no salen las cuentas con este precio de la plaza porque todo ha subido: el SMI, el IPC, los alquileres, la alimentación... Yo, al igual que otras compañeras mías, me planteo privatizarla", explica Sara de la Haza, propietaria de la Escuela Infantil El Gusanito, la única adherida al programa de ayudas en Los Remedios.

Aunque llenemos todas las plazas de la escuela, ya no salen las cuentas con este precio de la plaza. Yo, al igual que otras compañeras mías, nos planteamos privatizarla Sara de la Haza — Escuela Infantil El Gusanito

El ruido de los educadores a las puertas del Parlamento andaluz, con silvatos y batucada incluída, no solo ha atraído a voces de la oposición como María Márquez (PSOE) o Manuel Gavira (Vox), también ha movilizado al grupo parlamentario del PP, quienes han invitado a los representantes de las asociaciones y sindicatos a reunirse de forma improvisada con el grupo para valorar el escenario actual.

Mientras en el interior del Parlamento las asociaciones hablaban con el PP, más de mil personas de todas las provincias, entre ellas cientos de propietarios y directores han alzado pancartas al grito de "¡Con el 0-3 no se juega!" y "¡Nuestra vocación no cubre los gastos!".

Ese es el caso de Ángel Matamoros, propietario de dos escuelas infantiles en Sevilla, con ocho educadoras a su cargo. "La natalidad ha bajado mucho, eso es un índice que tenemos y con la subida de los costes, la rentabilidad del negocio no llega", denuncia. Insiste en que, como él, son muchos los pequeños empresarios que hace años se arriesgaron y montaron un negocio que, a pesar de llenar las plazas, no funciona. "Los trabajadores ganan más que nosotros. Y nos parece muy bien la subida del salario de las educadoras, pero tiene que ir acorde al precio de la plaza", añade.

Una manifestación en precampaña

Esta manifestación de las escuelas infantiles llega en plena precampaña electoral, a menos de dos meses de las elecciones, que tendrán lugar el próximo 17 de mayo. El golpe en la mesa de las escuelas infantiles coincide, por lo tanto, en un momento político clave y tras el anuncio de Moreno de la aplicación de la gratuidad de las guarderías para niños de 1 a 2 años.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz por el aumento del precio de las plazas / Rocío Soler Coll

La medida anunciada por el propio presidente de la Junta de Andalucía fue una decisión acelerada. En 2024, la Junta pactó con el sector una implantación progresiva de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años, con un horizonte de seis años. Ese plazo, sin embargo, se ha acortado de forma notable. Y lo ha hecho en un momento político muy concreto: el tramo final de la legislatura y el arranque del clima preelectoral en Andalucía.

El PP se abre a negociar con las escuelas infantiles

Tras una hora con cientos de personas manifestándose en la puerta del Parlamento andaluz, los principales representantes de las asociaciones de escuelas infantiles y sindicatos de la enseñanza se han reunido con el grupo parlamentario del Partido Popular. Ha sido un encuentro improvisado fruto de la presión en la calle. Al término, los portavoces de las asociaciones han hablado para todos los manifestantes: "Nosotros queremos que la subida llegue en septiembre y entendemos que con voluntad política, todo se puede". "No nos toman lo suficientemente en serio, estamos a la espera de mayores movilizaciones. Ahora, con la campaña es el momento para que solucionen su error", ha puntualizado el presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. En el manifiesto colectivo que han leído todas las entidades implicadas, han asegurado que de no actuar de manera urgente, el riesgo es claro: "el colapso progresivo del sistema educativo de 0 a 3 años".

La próxima reunión con la Consejería de Educación se ha aplazado hasta después de Semana Santa, el próximo 9 de abril. La Junta asegura que mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia un "modelo estable" de financiación, con una subida anual pactada, similar a la de los conciertos educativos.

Un hervidero político

En la concentración han atendido a los medios diversas voces políticas que han querido dejar clara su postura ante la decisión de la Junta de, por el momento, no aumentar el precio de la plaza para el próximo curso.

Manifestación de las escuelas infantiles ante el Parlamento andaluz / Rocío Soler Coll

"Todo nuestro apoyo a estas mujeres que están aquí defendiendo que los niños tengan las mejores calidades cuando van a las escuelas infantiles y que han sido totalmente abandonadas por la Junta. No se entiende que si presumen de tener superávit y guardar dinero en el cajón cuando llegan a fin de año, que estas mujeres no lleguen a fin de mes", ha denunciado María Márquez, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario.

Por su parte, el líder de Vox, Manuel Gavira, ha hecho hincapié en el "abandono" del sector. "Cuando Vox esté en el Gobierno priorizará las ayudas nacionales para los nacionales y nos referimos a estas situaciones. Hemos presentado enmiendas presupuestarias a los presupuestos para que el precio de la plaza suba y Moreno Bonilla nos ha dicho que no. En mayo le vamos a dar una patada en el culo a las políticas del señor Moreno Bonilla relacionadas con las escuelas infantiles".