Direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se rebelan contra la limitación de las plazas perfiladas recogida en el pacto con CCOO y UGT

El gafado 'acuerdo de país' para mejorar la educación, firmado por el Govern, CCOO y UGT -que ha levantado ampollas entre los miles de docentes que en los últimos días han salido a la calle- recoge entre muchas otras medidas la limitación de las plazas perfiladas al 3% del total de plazas estructurales a partir del curso 26-27 y, sobre la selección de personal, recoge la eliminación de las entrevistas de las adjudicaciones de verano. Estas quedan restringidas a puestos de especial dificultad, como PFI o centros penitenciarios; donde, además, podría haber presencia sindical como observadora; algo que ha indignado a direcciones de escuelas e institutos.

Los equipos directivos sienten que el hecho de no darles ningún margen para elegir a su equipo pone en peligro sus proyectos educativos por lo que, tras los cinco días de huelga docente de la semana pasada, la Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA) ha decidido mover ficha y elevar su protesta con dos acciones.

"Respuesta conjunta"

Por un lado, este miércoles han presentado un recurso administrativo contra la adjudicación provisional de destinos del profesorado y, por el otro este jueves -en paralelo a la Mesa sectorial- celebrarán en la Escola La Pau su tercera asamblea para definir "una respuesta conjunta".

Precisamente en la disminución del poder de las direcciones para elegir personal sí hay acuerdo entre todos los sindicatos, los del pacto y los de la huelga

Según sostienen las direcciones, el procedimiento que el acuerdo sindical pretende imponer tiene efectos directos sobre la organización de los centros y compromete su estabilidad. Con esta acción, los equipos directivos quieren dejar constancia de su desacuerdo con un sistema que consideran perjudicial para el funcionamiento de las escuelas e institutos públicos.

"Reforzar la estabilidad de las plantillas"

Durante la jornada, las direcciones debatirán sobre la situación actual de la educación pública y abordarán posibles líneas de acción colectiva para los próximos meses. Como las dos anteriores, la sesión incluirá espacios de trabajo y reflexión compartida sobre los principales retos que afronta el sistema educativo.

Protesta educativa, la semana pasada en Barcelona. / Jordi Otix

Los responsables de los centros enmarcan ambas acciones en su voluntad de defender la calidad de la educación pública, reforzar la estabilidad de las plantillas y mejorar las condiciones de funcionamiento de los centros. Con esta doble convocatoria, las direcciones buscan hacer oír su voz en un momento que consideran clave para el futuro del sistema educativo.

Precisamente en la disminución de poder de las direcciones para elegir personal -punto que ha encedido los ánimos de las ya tensionadas direcciones- sí hay acuerdo entre todos los sindicatos, los del pacto y los de la huelga, algo que suma dificultad a la gestión del problema por parte del Govern. Este jueves por la tarde el conseller Dalmau se reunirá con los sindicatos para intentar desescalar el conflicto, tarea que no se antoja sencilla.

Protesta similar en los EAP

En este mismo sentido, hace pocos días la junta de representantes de las direcciones de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP), de la que forman parte el conjunto de EAPs de Catalunya -los profesionales encargados de detectar las dificultades del alumnado y, por tanto, sostén del modelo de escuela inclusiva- mandaron también una carta a la Dirección General de Educación Inclusiva mostrando su rechazo "frontal y firme" a la propuesta de suprimir la entrevista personal en el proceso de selección de psicopedagogos, recogida también en el controvertido Pacto por la Educación firmado por Govern con CCOO y UGT.

"El trabajo en los EAP no es puramente técnico o burocrático; es una tarea relacional y ética que implica acompañar a familias en crisis y defender los derechos del alumnado más vulnerable. Para ello, es imprescindible evidenciar en persona la capacidad empática y el juicio profesional, cualidades que no se pueden medir solo con un expediente académico", señalan en la carta que enviaron el pasado lunes, primer día de la semana de huelgas del profesorado para exigir, entre muchas otras cosas, más recursos para la escuela inclusiva.