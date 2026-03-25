Diecisiete sirenas alertarán a la población en caso de riesgo en las presas de Susqueda y el Pasteral: Endesa las prueba

Endesa realizará este miércoles un simulacro del sonido de las 17 sirenas del Plan de Emergencia de Presas (PEP) de Susqueda y el Pasteral y, en una prueba que se desplegará de manera escalonada entre las 10 de la mañana y las 17 h de la tarde. Los avisadores están instalados en Amer, Anglès, Bescanó, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor i Bonmatí y Susqueda.

Estas sirenas se activarían en caso real para alertar a la población si se produjera una situación de riesgo en cualquiera de las dos infraestructuras hidráulicas, situadas en la comarca de la Selva. El operativo de este miércoles tiene por objetivo comprobar su funcionamiento y testar la efectividad del sistema acústico. El PEP forma parte del plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya, el INUNCAT.

El dispositivo cuenta con 17 puntos de aviso distribuidos en zonas estratégicas de los municipios afectados. Amer es el municipio con más sirenas, con un total de cinco. En Anglès y la Cellera de Ter hay dos en cada municipio; en Bescanó, tres; en Osor, tres más; y en Sant Julià de Llor i Bonmatí y en Susqueda, una en cada uno.

Según Endesa, estos sistemas acústicos deben instalarse de manera obligatoria en las zonas que quedarían inundadas durante la primera media hora en caso de rotura o mal funcionamiento de una presa. La finalidad es poder alertar a la ciudadanía de manera rápida y eficaz y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Las pruebas se enmarcan en el proceso de implantación del Plan de Emergencia, que se encuentra en la fase final antes de su presentación oficial, prevista para después de Semana Santa. El comité de implantación del PEP se constituyó en mayo de 2024 y está formado por representantes de Protección Civil de la Generalitat, Protección Civil del Estado a través de la subdelegación del gobierno en Girona, la Agència Catalana de l’Aigua y Endesa.

El objetivo de este órgano es garantizar el despliegue efectivo de los planes de emergencia y reforzar la gestión del riesgo en toda el área de influencia de Susqueda y el Pasteral. El plan también debe servir para asegurar que la información llegue tanto a los ayuntamientos como a la población potencialmente afectada en caso de incidencia.

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