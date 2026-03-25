La DGAIA activa un protocolo de protección y prohíbe el acceso de la familia a la UCI donde está el bebé ingresado por abusos

La Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància y Adolescència (DGPPIA, antigua DGAIA) de la Generalitat ha prohibido a toda la familia paterna y materna del bebé de seis semanas ingresado en la UCI del Hospital Vall d'Hebron que entren a verlo. La criatura, que fue ingresado tras una denuncia de los pediatras que le atendieron cuando los padres acudieron a urgencias, sufre varias fracturas muy graves y lesiones compatibles con malos tratos y agresiones sexuales.

Tras la nueva instrucción, solo pueden acceder a visitarle el personal de la DGPPIA y los sanitarios que le atienden. Se trata de una medida extraordinaria, sino que forma parte del protocolo de protección de los menores víctimas de maltrato. En estos momentos, tal como establece el documento que acordaron en 2007 los diferentes departaments de la Generalitat implicados en la protección de niños, niñas y adolescentes (Salut y Drets Socials, entre otros) con el Síndic de Greuges y otras instancias, los equipos de valoración de maltrato infantil (EVAMI) evalúan la información médica disponible y entrevistan a los miembros de la familia extensa para proponer la medida de protección más adecuada.

Examen del entorno

Precisamente, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado este miércoles que el bebé "está bajo la tutela de la DGPPIA desde el primer minuto". "Nos dejaremos la piel para que tenga la mejor protección y entorno posibles", ha subrayado.

La consellera ha detallado que, habitualmente en estos casos, se analiza si algún miembro de la familia extensa puede hacerse cargo del menor y protegerlo. Si no es así, se busca una familia acogedora de emergencia. Precisamente, ha recordado que los centros de acogida no son la mejor solución para los menores, y menos aún para los niños tan pequeños. Por ello, ha instado a la ciudadanía a informarse para convertirse en familia acogedora.

Evolución favorable

Según los médicos que le atienden, el bebé evoluciona favorablemente pero es muy posible que sufra secuelas físicas y neurológicas, como ha explicado este miércoles la consellera de Salut, Olga Pané.

Los dos progenitores, una enfermera de 43 años del mismo Vall d'Hebron que se sometió a un tratamiento de reproducción asistida, y el padre, de 42, permanecen en prisión por orden del juez que investiga los presuntos maltratos y abusos.