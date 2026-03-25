Sucesos
Detenidos en Olot dos hombres por la muerte a puñaladas de otro el fin de semana
Los sospechosos, de 18 y 34 años, han sido arrestados tras tres días de búsqueda en la capital de la Garrotxa
Identificada oficialmente la víctima del crimen de Olot: es el joven de 31 años
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 18 y 34 años como presuntos autores de la muerte a puñaladas de otro de 31 años este fin de semana en Olot.
Los agentes arrestaron a los dos sospechosos esta tarde en la capital de la Garrotxa tras estar tres días buscándolos.
Los hechos ocurrieron hacia las dos de la madrugada del domingo 22 en la calle de Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel de Olot. Fueron unos vecinos quienes alertaron a los Mossos de que había un hombre malherido en el suelo, con sangre a su alrededor.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Local de Olot y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Investigación bajo secreto
Desde entonces, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Girona se hizo cargo de la investigación para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen.
Este miércoles han podido detener a los dos presuntos responsables, que se espera que en los próximos días pasen a disposición del juzgado de guardia de Olot. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
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