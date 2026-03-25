Daniel Pérez, director de L'Energètica: "La crisis de Ormuz nos debe servir para no depender tanto del petróleo"

Daniel Pérez es director general de L'Energètica (la empresa pública de energías renovables de Catalunya) y el coordinador de la Comisión Interdepartamental de Energía de la Generalitat.

¿Cuáles son las principales consecuencias energéticas del conflicto en España?

La base del conflicto es la reducción de oferta de dos combustibles fósiles clave: el gas y el petróleo. El cierre del estrecho de Ormuz provoca que haya menos oferta disponible y el precio se dispara.

¿Qué salida tenemos?

Cuanto más dependa tu economía de estos dos combustibles, más vulnerable eres ante estos episodios geopolíticos. La subida del petróleo condiciona principalmente al transporte que funciona con combustibles fósiles. El aumento del precio del gas, en cambio, tiene efectos sobre la electricidad. Pero todo depende de cómo la generes.

"Debemos apostar por baterías y centrales reversibles para tener más independencia del gas"

¿Cómo la generamos?

Durante el día, podríamos decir que estamos desconectados de Ormuz. Utilizamos energía nuclear, fotovoltaica, eólica…

¿Y en las horas en las que no hay luz del sol?

En esta franja horaria aún dependemos mucho de lo que sucede en Ormuz.

¿Hasta qué punto?

Por la noche, es cuando quemamos más gas y el precio de la electricidad se duplica. Por cada euro que sube el gas, el coste de la electricidad sube dos.

"El apagón fue un fenómeno multicausal. La energía eléctrica sigue siendo la apuesta ganadora de la transición energética"

¿Cómo nos podemos desconectar de Ormuz también por la noche?

La receta es clara: debemos apostar por baterías y centrales reversibles para tener más independencia del gas.

¿El escenario es comparable con el de la de la guerra de Ucrania?

El incremento es muy inferior al que vivimos con la invasión de Ucrania porque dependemos mucho menos de los combustibles fósiles. Ahora, durante el día, más de la mitad de la electricidad que consumimos procede de la energía solar y eólica.

Pero también compramos gas durante el día, ¿no?

Durante el día, entra gas en el sistema para dar estabilidad, pero no lo hace a través del mercado ordinario. La subasta la ganan siempre las renovables y la nuclear. Sin embargo, Red Eléctrica toma algo de gas y lo paga aparte como un servicio de balance, pero no afecta al precio. Durante el día estamos desconectados del gas.

"La crisis actual es una oportunidad para que el precio de la gasolina deje de depender de como se despierte Trump"

Dice que necesitamos más baterías, ¿pero también más renovables?

Las renovables siguen siendo muy importantes, pero los precios, de día, ya están ‘vacunados’ contra los virus geopolíticos como el de Ormuz. Para que el sistema eléctrico sea 100% renovable, nos faltan baterías y electrificar más consumos.

¿Cómo cuales?

Sobre todo, el de la calefacción, para que no dependa del gas, y el coche, para que no dependa del petróleo.

"El precio de las renovables es muy segur; se puede saber lo que costará la energía solar los próximos 30 años"

¿Es un buen momento para apostar aún más por el coche eléctrico?

Sin duda, y así lo hacemos. Con un petróleo caro, la amortización de un coche eléctrico es todavía más interesante. La crisis de Ormuz nos debe servir para no depender tanto del petróleo. Dicho de otra forma, para que la gente pueda usar su coche sin estar pendiente de la geopolítica.

Digamos si tienes un coche eléctrico, no dependes de Ormuz.

Exacto. Ahora solo hacemos una cuarta parte de las cosas con electricidad. Pero todo lo demás no está vacunado ante esta enfermedad. Y Europa no puede ser vulnerable ante estas situaciones porque quedaría debilitada como bloque económico.

Habla de la importancia de electrificar todos los consumos. Pero algunos le pondrán el ejemplo del apagón y le dirán que este modelo también tiene riesgos.

El apagón fue un fenómeno multicausal. Pasó en una circunstancia determinada, pero no significa que la energía eléctrica sea insegura. Fue un momento de fallo generalizado del sistema, pero la energía eléctrica sigue siendo la apuesta ganadora de la transición energética.

Entonces, ¿sigue siendo útil apostar por la energía eléctrica antes que por el gas y el petróleo?

Claro. Hemos tenido crisis de petróleo y ahora se multiplica el precio de los combustibles y escapa de nuestro control y depende de cómo se desarrolle la guerra. Pero el episodio del 28 de abril no hace que la energía eléctrica deje de valer la pena.

¿O sea que la transición energética tiene potentes argumentos ambientales, pero también económicos?

Sí, esta es una de las oportunidades de crisis como la actual para que el precio de la gasolina deje de depender de como se despierte mañana el señor Trump.

"Catalunya ha duplicado la potencia de parques fotovoltaicos y es una de las comunidades que más solicitudes de conexión para instalar baterías ha recibido"

Y el precio de las renovables, ¿qué seguridad tiene?

Mucha más. Ahora mismo, se puede saber lo que costará la energía solar los próximos 30 años.

La respuesta al conflicto, según explica, pasa por tener más baterías y más coche eléctrico. ¿Se ha avanzado en Catalunya en este aspecto?

El plan del Govern para aumentar los puntos de recarga avanza a buen ritmo y las ventas de vehículos eléctricos crecen porque han abaratado los costes y hay ayudas importanes.

¿Y en cuanto a las baterías?

Catalunya ha duplicado la potencia de parques fotovoltaicos y es una de las comunidades que más solicitudes de conexión para instalar baterías ha recibido. Además, aprobamos un decreto para regular su funcionamiento.

También pretenden usar los embalses como gigabaterías, a través de centrales reversibles.

Estos proyectos son clave para poder guardar la energía solar más tiempo.

En las últimas horas han anunciado que L’Energètica participará en el plan para convertir el pantano de la Baells en una batería. ¿Qué sentido tiene la implicación de la compañía pública?

Hemos detectado que puede ayudar a conseguir aceptación social. La gente del territorio incluso pedía que participaramos con un mayor porcentaje. Planes como este o como el de la Fararella son necesarios pero se deben desarrollar con el máximo consenso posible.

¿Lo hay?

La unanimidad es imposible, pero sí aspiramos a obtener un consenso amplio. El hecho de que la Generalitat esté dentro del capital puede garantizar que se trata de una inversión de proximidad y que se velará por los intereses del Berguedà.