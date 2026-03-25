El chico enfermo de tétanos en el Bages mejora y evoluciona satisfactoriamente

El chico de Santpedor de 17 años enfermo de tétanos evoluciona satisfactoriamente. Así lo ha confirmado esta mañana la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio.

Preguntada sobre el tema del aumento de casos de falta de vacunación, la consellera se ha referido al caso del tétanos de este chico, diciendo que "tenemos buenas noticias. Progresa lentamente, pero progresa hacia la mejoría". En referencia a ello, Pané reconoce que el aumento de casos de antivacunas de momento es "anecdótico, todavía los podemos contar, pero hay más, y no ayuda el discurso que llega de Estados Unidos".

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El estado del joven de 17 años, ingresado en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, para la consellera es "un caso desgraciado, especialmente para el pobre chaval, que está en la UCI, y al que deseamos que mejore". Estas declaraciones de la consellera de Salut coinciden con la impresión que hay en el pueblo de que el joven podría recuperarse bien del incidente, y que después de tanto tiempo, pronto podría estar fuera de peligro de muerte. Recordemos que la mortalidad por casos de tétanos en adultos no vacunados puede rondar el 40%, según el British Medical Journal, aunque la media es del 32%.