Barcelona inicia el desalojo del asentamiento de barracas del puente del Treball Digne de la Sagrera

Un amplio operativo de la Guardia Urbana de Barcelona, que contaba con almenos ocho furgones según fuentes presentes en la zona, ha empezado a desalojar esta mañana el asentamiento de barracas levantado en un solar muy cercano al puente del Treball Digne, en el distrito de Sant Andreu. Según fuentes municipales, la operación ha iniciado poco antes de las 08.00 horas y ha contado con la colaboración de los Mossos d'Esquadra con el objetivo de "desalojar dos núcleos" de chabolas que se encontraban "en unos terrenos propiedad de Adif".

Hasta el lugar de los hechos, siguen las voces municipales, también se han desplazado profesionales del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza del consistorio. "La actuación está motivada por el informe de los Bombeors que concluye que existe un riesgo muy grave e inminente para las personas que habitan el asentamiento, por lo que cabía actuar con carácter de urgencia", han justificado los portavoces del ayuntamiento de la ciudad.

El del puente del Treball Digne es uno de los asentamientos más grandes del entorno de las obras de la estación ferroviaria de la Sagrera. Hasta octubre, en esa misma zona se agolpaban otros cuatro núcleos chabolistas. El incendio de uno de ellos, entre las calles de Felip II y Huelva, provocó un primer desalojo que afectó también a las infraviviendas que había debajo del puente de Calatrava.

Así, en esa misma zona todavía queda otro asentamiento, justo delante de la antigua estación de mercancías de La Sagrera, que está siendo ahora mismo demolida. Precisamente, este lunes las personas que malviven en esta zona han recibido una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona “en el plazo de 48 horas desde la notificación” por “la existencia de carencias graves de seguridad y salubridad”. Fuentes municipales aseguraron a EL PERIÓDICO que se trata de un procedimiento habitual cuando se declaran como infravivienda las barracas y que una vez cumplido el plazo establecido, que finaliza este mismo miércoles, quedará esperar a la orden de un juez para poder proceder con un desalojo obligado como el que afecta en estos momentos al asentamiento del pont del Treball Digne.

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