Nadal destaca la labor de su fundación como una manera de generar una "oportunidad de futuro" para los niños

El extenista Rafael Nadal ha resaltado que el trabajo de la Fundación Rafa Nadal se centra en que los niños tengan cerca a profesionales que les ayuden a "creer en ellos" y que la educación les aporte "oportunidades de futuro".

De esta manera ha respondido el exdeportista en declaraciones a los medios antes de iniciar la IV Gala de Premios de la Fundación Rafa Nadal, que ha tenido lugar este miércoles en la finca de Son Verí.

Así, ha reivindicado que los resultados después de todos los años que lleva en marcha la fundación --nacida en 2010-- son "increíblemente positivos" y ha considerado que esta es una manera de "ayudar a mejorar la sociedad". "Mi fundación arrancó cuando era muy joven y es una manera de retornar a los niños la suerte que he tenido en la vida", ha aseverado.

Consultado por si la inestabilidad de la guerra en Oriente Próximo le afecta a la actividad de su fundación, ha respondido que no ya que el 90 por ciento de la labor se hace en España, aunque ha reconocido que "la inestabilidad afecta a todos, de una manera u otra". Nadal ha apuntado en la actualidad se vive en un "mundo difícil" y ha mostrado sus esperanzas porque "mejore de manera rápida", puesto que las guerras "no le gustan a nadie" por el sufrimiento de tanta gente implicada.

No obstante, sí ha reconocido que está teniendo "complicaciones" con el Gobierno de India, donde la fundación tiene un proyecto en la ciudad de Anantapur, debido a que está "limitando mucho las ayudas externas", por lo que ha remarcado que las fundaciones tienen "problemas" para desarrollar su labor social en este país asiático.

Otro de los temas por los que se la preguntado a Nadal es por la situación del RCD Mallorca, que se enfrenta al Real Madrid la próxima jornada de La Liga. Nadal ha incidido en que es "del Real Madrid y del Mallorca", dado que ha vivido "mucho" el club en "diferentes etapas de su vida" gracias a su tío, el exfutbolista del RCD Mallorca Miguel Ángel Nadal.

En ese sentido, ha resaltado que "no se pierde ningún partido del RCD Mallorca en toda la temporada" y los ha visto "todos o casi todos". "Lo sigo semana tras semana y esta ha sido complicada al perder contra el Elche CF, después de ponerse por delante en el marcador y la segunda parte fue un golpe duro", ha sostenido. Por eso, ha indicado que ahora viene un "partido difícil" contra el Real Madrid y después vendrán las jornadas en las que el RCD Mallorca se jugará "quedarse o no en Primera".

En cuanto a qué equipo le gustaría que ganase, ha admitido que las dos opciones son "malas", puesto que si el Real Madrid pierde, La Liga "prácticamente está acabada", y si pierde el RCD Mallorca, es "un paso más hacia el descenso". "Sinceramente, no lo tengo claro y el empate tampoco es muy bueno para ninguno de los dos", ha apuntado.

Cinco entidades ganadoras y un reconocimiento especial

Tras la atención a los medios, ha dado comienzo la entrega de galardones a cinco entidades conducida por la periodista Susana Guasch y, en esta ocasión, ha habido un reconocimiento especial denominado Premio Poder Transformador.

En la categoría de educación ha recaído sobre la Fundación También y su programa de sensibilización 'Todos Somos Únicos', con el que promueve la inclusión y la convivencia desde edades tempranas, ayudando a niños a reconocer y valorar la diversidad.

El proyecto se desarrolla en centros educativos a través de charlas, testimonios y actividades participativas que acercan la realidad de la discapacidad de forma positiva y cercana.

La Fundación Ecomar se ha llevado el Premio Acción Medioambiental con el proyecto 'Grímpola Ecomar: Juventud, deporte y sostenibilidad' para promover la educación ambiental y el respeto por la naturaleza entre niños y jóvenes a través del deporte náutico.

La iniciativa integra contenidos y recursos educativos en los centros participantes, al facilitar la realización de talleres medioambientales y acciones prácticas como el apadrinamiento de espacios naturales.

La Fundación Unoentrecienmil ha recibido el Premio Innovación Social por impulsar la implantación en España del protocolo internacional 'ALL Together', un modelo de tratamiento común para la leucemia linfoblástica aguda infantil, en el que participan varios países europeos con el objetivo de aumentar la supervivencia y reducir los efectos secundarios.

El proyecto 'DIME', impulsado por la Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos de Baleares, ha obtenido el Premio Salud y Bienestar por buscar la mejora del bienestar emocional y físico de personas en fase avanzada de enfermedad y de sus familias, al reforzar la labor de acompañamiento que realiza el voluntariado en unidades de cuidados paliativos.

El Premio Cooperación al Desarrolla ha sido para Beyond Suncare, que trabaja para garantizar el acceso a la salud dermatológica en África Subsahariana, con especial atención a las personas con albinismo, especialmente niños y niñas. El proyecto tiene como objetivo mejorar su calidad de vida mediante la prevención del cáncer de piel, la educación sanitaria y la colaboración con instituciones y profesionales locales.

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Por último, el Premio Poder Transformador se ha otorgado a la Gira Movistar Megacracks del Movistar Inter FS. Un programa que recorre distintas localidades de España con el objetivo de acercar el fútbol sala a los más jóvenes y transmitir valores positivos a través del deporte.