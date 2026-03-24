Dos supuestos traficantes de Figueres pasan dos meses en prisión hasta que el laboratorio concluye que llevaban paracetamol

Dos supuestos narcotraficantes han estado dos meses en prisión preventiva hasta que el análisis del laboratorio ha determinado que la sustancia que los Mossos d'Esquadra les requisaron en Figueres era, en realidad, paracetamol y cafeína. Una patrulla los detuvo la tarde del pasado 18 de enero, después de acercarse a un coche que estaba aparcado sobre un paso de peatones y ver cómo uno de los sospechosos entregaba una bolsa al otro a cambio de un fajo de billetes. Dentro había casi 180 gramos de un polvo marronoso prensado. Ya en comisaría, aplicaron el reactivo químico a la sustancia y dio positivo en metanfetamina. El juzgado los envió a prisión el 19 de enero y ahora ha resuelto dejarlos en libertad.

"A la vista del contenido del informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que hace constar que la sustancia comisada contiene paracetamol y cafeína, procede acordar la inmediata libertad sin fianza", argumenta en el último auto la plaza 5 de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Figueres, dictado el 17 de marzo.

Los sospechosos han estado prácticamente dos meses en prisión preventiva por un delito contra la salud pública agravado en la modalidad de notoria importancia, porque el Tribunal Supremo fija que la cantidad de droga es especialmente elevada cuando supera los 30 gramos si se trata de metanfetamina.

Según el auto de prisión, dictado el 19 de enero, una patrulla de los Mossos d'Esquadra detectó un coche mal aparcado sobre un paso de peatones de la calle Nou de Figueres hacia las 18.45 horas del 18 de enero. Cuando se acercaron, los agentes vieron "un intercambio" entre un hombre situado junto a la ventanilla del conductor y un ocupante del vehículo. En concreto, los policías pudieron observar cómo le entregaba una bolsa a cambio de dinero en efectivo.

Los agentes los identificaron y detuvieron porque, durante el registro, les encontraron dinero y localizaron una sustancia en polvo de color marrón sospechosa dentro de la bolsa. Ya en comisaría, los Mossos aplicaron un reactivo químico a la supuesta droga y dio positivo en metanfetamina.

El juzgado acordó prisión provisional, indicaba que la sustancia tenía un peso bruto de 177,16 gramos, con un valor de 6.420,30 euros en el mercado negro y apuntaba que los sospechosos podían enfrentarse a una pena de entre 6 y 9 años de prisión.

Los Mossos enviaron una muestra de la presunta droga a analizar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El análisis pericial concluyó el 27 de febrero que la sustancia requisada era, en realidad, paracetamol y cafeína.

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Una vez recibido el resultado, el tribunal ha dictado un nuevo auto que acuerda la libertad sin fianza de los arrestados.