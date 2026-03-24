Los sindicatos mayoritarios de educación convocarán nuevas huelgas si el Govern no reabre una negociación "real"

Este martes ha sucedido lo esperado. Representantes de Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical, los sindicatos convocantes de la huelga educativa de la semana pasada, han acudido como anunciaron al edificio histórico de la Universitat de Barcelona, donde el viernes convocaron al Govern para una reunión que finalmente no se ha celebrado.

Como explicaron este lunes por la tarde, los representantes del departament no han acudido a la cita y esperan hablar con el conjunto de los sindicatos este jueves por la mañana, en la mesa sectorial ordinaria; tras la que el conseller de Presidència, Albert Dalmau -al mando de Educació durante la baja médica de la consellera Esther Niubó- ha convocado a los representantes de los trabajadores para reunirse personalmente con ellos. Eso sí, en la conselleria [no fuera, como proponían los sindicatos de la huelga, que buscaban un lugar "neutral"] y por separado, uno a uno.

"El Govern no puede pretender ganar tiempo ni cerrar en falso un conflicto que continúa plenamente abierto" Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical

Tras el esperado plantón del Govern de este martes, los sindicatos de la huelga se han reunido entre ellos para decidir los próximos pasos a seguir tras el éxito de las huelgas de la semana pasada. Una reunión en la que han llegado a la conclusión de que "si es necesario, convocarán nuevas jornadas de huelga". Si del encuentro del jueves con Dalmau -al que acudirán en bloque, no por separado como les han convocado- no sale una "propuesta real de negociación sobre las cuestiones centrales del conflicto", explican en un comunicado que han hecho público este mediodía, anunciarán una "nueva fase de movilizaciones".

"Emergencia educativa"

"El Govern no puede pretender ganar tiempo ni cerrar en falso un conflicto que continúa plenamente abierto", advierten anunciando también que no irán a la mesa sectorial del jueves por la mañana. "No asistiremos a negociar temas ordinarios hasta resolver el conflicto", señalan lamentando el desplante del Govern de este martes y destacando que la situación de emergencia educativa es cada día más complicada. "Hay que resolver ya la crisis en la educación; el tiempo juega en nuestra contra", aseguran.

Pancartas el pasado viernes durante la jornada de huelga educativa. / Jordi Otix

El mismo comunicado conjunto de los sindicatos de la huelga habla de su intención de "mantener y ampliar la conflictividad". "Seguimos impulsando acciones en los centros, iniciativas de resistencia, movilizaciones de pequeño, mediano y gran formato, y todas las formas de presión que permitan mantener vivo el conflicto y hacerlo crecer; con protagonismo de las asambleas de zona", detallan.

"Intensificar la presión"

En este sentido, más de 400 escuelas e institutos catalanes se han sumado a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias el curso que viene. Una medida polémica que quieren explicar bien a las familias para que les entiendan y apoyen. "Seguiremos explicando nuestra lucha a las familias, a las entidades educativas y al conjunto de los agentes sociales, para que entiendan que lo que defendemos es una mejora real de la educación pública", apunta el mismo texto, que cita la necesidad de fortalecer el vínculo con las familias.

El 'Acuerdo de país' firmado por Govern, CCOO y UGT incluye un incremento del complemento salarial autonómico del 30%, mientras el resto de sindicatos piden que sea del 100%

El comunicado de los sindicatos apunta también la necesidad de "intensificar la presión política". "Pediremos a los grupos parlamentarios que presionen al Govern para que negocie de verdad. No es aceptable avalar la estabilidad parlamentaria ni aprobar unos presupuestos mientras el conflicto educativo siga abierto y sin respuesta", zanjan.

El acuerdo de la discordia

El pacto firmado el 9 de marzo entre Govern y CCOO y UGT -bautizado como 'Acuerdo de país por la educación'- incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes que se aplicaría progresivamente durante los próximos cuatro años. Subida salarial que el resto de sindicatos considera insuficiente, y piden que sea del 100%.

Al ser consultada por esta cuestión, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque ha asegurado tras el Consell Executiu de este martes que escucharán a todos los sindicatos, pero que su posicionamiento sigue siendo defender el acuerdo cerrado con CCOO y UGT, que "es bueno" y que, de hecho, quieren empezar a aplicar ya.