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Mañana de incidencias

Un animal de grandes dimensiones en la vía obliga a cortar momentáneamente la R4 de Rodalies

La R2Sud, afectada por las obtas de los túneles del Garraf, acumula retrasos de más de 20 minutos

Un tren de la R2Nord aborta su salida en Sant Celoni por el estado del tren, según denuncian los usuarios

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Un tren de la R2Sud entrando en la estación de El Prat de Llobregat.

Un tren de la R2Sud entrando en la estación de El Prat de Llobregat. / MANU MITRU / EPC

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Barcelona
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La presencia de un animal de grandes dimensiones entre las estaciones de Cerdanyola y Montcada Bifurcaciópor donde solo circulan trenes de la R4 a la espera de que este mayo reabra la R7– ha obligado a cerrar el tráfico ferroviario unos 10 minutos este martes, según ha informado Renfe a través de sus canales habituales. El suceso ha provocado retrasos en los que la operadora ferroviaria asegura "estar trabajando" en estos momentos.

No ha sido la única incidencia destacable en la red de Rodalies esta mañana. Los trenes de la R2Sud, afectadas por las obras en los túneles del Garraf, han registrado retrasos de 20 minutos de media. Es la segunda semana en la que está vigente el plan alternativo de transporte por las obras. Renfe fleta buses desde Sant Vicenç de Calders hasta El Prat de Llobregat y la Generalitat ha reforzado los servicios de buses interurbanos que conectan los municipios del Garraf y del Baix Penedès con Barcelona para intentar garantizar la movilidad de los usuarios.

Por otro lado, en la R2Nord, algunos usuarios han denunciado a través de redes esta mañana que uno de los trenes que habían salido de Sant Celoni con destino Aeroport ha avanzado 50 metros y ha acabado retrocediendo a la estación "porque el maquinista no se ha atrevido a continuar" la marcha debido al estado del tren.

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Los usuarios han podido coger otro tren con destino Castelldefels que seguía parado en la estación para seguir con su viaje hacia Barcelona.

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