Mañana de incidencias
Un animal de grandes dimensiones en la vía obliga a cortar momentáneamente la R4 de Rodalies
La R2Sud, afectada por las obtas de los túneles del Garraf, acumula retrasos de más de 20 minutos
Un tren de la R2Nord aborta su salida en Sant Celoni por el estado del tren, según denuncian los usuarios
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
Tarde de caos en Rodalies: un incendio obliga a cortar la R1 y la R4 entre Sants y Plaça Catalunya
La presencia de un animal de grandes dimensiones entre las estaciones de Cerdanyola y Montcada Bifurcació –por donde solo circulan trenes de la R4 a la espera de que este mayo reabra la R7– ha obligado a cerrar el tráfico ferroviario unos 10 minutos este martes, según ha informado Renfe a través de sus canales habituales. El suceso ha provocado retrasos en los que la operadora ferroviaria asegura "estar trabajando" en estos momentos.
No ha sido la única incidencia destacable en la red de Rodalies esta mañana. Los trenes de la R2Sud, afectadas por las obras en los túneles del Garraf, han registrado retrasos de 20 minutos de media. Es la segunda semana en la que está vigente el plan alternativo de transporte por las obras. Renfe fleta buses desde Sant Vicenç de Calders hasta El Prat de Llobregat y la Generalitat ha reforzado los servicios de buses interurbanos que conectan los municipios del Garraf y del Baix Penedès con Barcelona para intentar garantizar la movilidad de los usuarios.
Por otro lado, en la R2Nord, algunos usuarios han denunciado a través de redes esta mañana que uno de los trenes que habían salido de Sant Celoni con destino Aeroport ha avanzado 50 metros y ha acabado retrocediendo a la estación "porque el maquinista no se ha atrevido a continuar" la marcha debido al estado del tren.
Los usuarios han podido coger otro tren con destino Castelldefels que seguía parado en la estación para seguir con su viaje hacia Barcelona.
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
- Las alternativas a las pastillas en salud mental logran un 62% de éxito
- La Comisión Europea avisa de que las desalinizadoras no pueden ser la 'única respuesta' a las sequías
- El bebé maltratado por sus padres tenía fracturas y lesiones compatibles con una violación
- ¿Cuándo es el cambio de hora en España? Llega el horario de verano 2026
- El sacerdote escolapio Manel Sales admite en un documental haber abusado sexualmente de más de 20 niños en Senegal
- ¿Qué tiempo hará para Semana Santa 2026? La Aemet anuncia sorpresas