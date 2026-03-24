Operativo policial contra una organización criminal de tráfico internacional de drogas con epicentro en Figueres
El dispositivo de los Mossos y Vigilancia Aduanera, desplegado también en Salt, Argentona y el sur de Francia, moviliza a más de 200 agentes
M.V.
Los Mossos d'Esquadra tienen en marcha este martes un dispositivo conjunto con el Servicio de Vigilancia Aduanera para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas entre Catalunya y Francia.
El epicentro del entramado se sitúa en diferentes calles del entorno del Parc Bosc y del barrio de Sant Joan de Figueres, aunque el operativo también se ha desplegado en un piso de Salt. Y también se ha realizado alguna entrada en Argentona (Maresme) y en el sur de Francia.
La investigación continúa abierta y, de momento, se encuentra bajo secreto. El objetivo es descabezar a este grupo criminal -clan- que trafica con marihuana y cocaína entre ambos países. En este dispositivo, se han realizado al menos dos detenciones en la ciudad de Figueres, se han requisado armas de fuego y también droga.
Más de 200 efectivos
El dispositivo ha comenzado a las cinco y cuarto de la madrugada y cuenta con un amplio despliegue policial de más de 200 efectivos. Participan, por parte de los Mossos d'Esquadra, agentes de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), así como unidades de la BRIMO, la ARRO, el GEI, Seguridad Ciudadana y la Sala Central. También está el helicóptero de los Mossos d'Esquadra, que ha sorprendido a muchos vecinos de la ciudad de Figueres esta madrugada.
En el caso de Figueres, se han realizado al menos cuatro entradas en viviendas del barrio de Sant Joan y del Parc Bosc. Según la ACN, están localizadas dos en la calle Ramon y Cajal, una en Cresques Elies y otra en Mossèn Jesús Franco.
El caso se mantiene abierto y no se descartan más detenciones.
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