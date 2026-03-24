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Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia

La chica, de 17 años, fue ingresada en la UCI tras ser trasladada por una ambulancia desde Benissa, donde residía, y murió a las pocas horas

El hospital de Dénia

El hospital de Dénia / A. P. F.

J. Hernández

Lluís Pérez

Dénia
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Una adolescente ingresó y falleció ayer en el Hospital de Dénia con un cuadro compatible al de una meningitis, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Estas mismas fuentes están esperando a los análisis microbiológicos para confirmar el diagnóstico de una sintomatología compatible con la meningitis. La menor estaba ingresada en la UCI del centro hospitalario desde la madrugada anterior. Fue trasladada desde el centro de salud de Benissa hasta Dénia por una ambulancia del servicio vital básico de Calp.

Ante este posible caso de meningitis, Salud Pública ha activado el protocolo pertinente y está contactando con el entorno de la menor para rastrear todos sus contactos recientes y así poder suministrarles quimioprofillaxis. Como recuerdan desde Sanidad, esta enfermedad se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias, es decir, tos, estornudos o besos, entre otros.

Destemplada

La joven, que tenía 17 años, era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas de Benissa que comienzan en un mes. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en el pueblo. Sus compañeros festeros están todos afectadísimos.

La chica jugaba al baloncesto en el club local y el sábado, junto a otras compañeras, acudió al Roig Arena a disfrutar de un partido del Valencia Basket. Según ha podido saber este diario, ya se encontraba mal. Estaba destemplada y pensaba que estaba incubando un resfriado. El domingo, en casa, empeoró mucho. Una ambulancia la trasladó al hospital de Dénia, donde ingresó en la UCI. Falleció a mediodía de ayer lunes. Se está a la espera de que se le haga este martes la autopsia.

La meningitis en niños es una infección grave que inflama las membranas del cerebro y la médula espinal, requiriendo atención médica urgente. Puede tener origen bacteriano, viral o fúngico.

Secuelas

La meningitis bacteriana, aunque menos frecuente, es la más grave. Por su parte, la encefalitis, menos común pero con potenciales secuelas neurológicas, también se beneficia de diagnósticos más rápidos.

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, irritabilidad y, en bebés, fontanelas abultadas o rechazo al alimento. La vacunación es la mejor prevención.

Casos anuales

En la Comunidad Valenciana se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en meses fríos. Además, los brotes en centros escolares subrayan la importancia de una respuesta rápida para proteger a la población pediátrica. No obstante, la vacunación contra la meningitis grave ha caído siete puntos en dos años.

Precisamente el Hospital de Dénia incorporó hace un año al área de análisis clínicos una innovadora técnica de PCR para la detección de meningitis y encefalitis. Este avance permite identificar 21 microorganismos distintos mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo, reduciendo los tiempos de diagnóstico de varios días a tan solo unas horas.

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