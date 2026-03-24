Marina García, 17 años, medalla en la Olimpiada Matemática: "Tenía una profesora que nos enseñaba a hacer problemas muy chulos de lógica y me comencé a enganchar de verdad"

La canaria Marina García, estudiante del IES Viera y Clavijo en La Laguna, ha abierto el camino a las futuras jóvenes matemáticas de las Islas. Hace dos semanas se convirtió en la primera estudiante femenina de Canarias en hacerse con una medalla en la Olimpiada Matemática Española (OME)–una de las competiciones académicas más exigentes del país–, y conseguir el bronce. Y ni la doble insularidad ni las barreras de género han impedido a esta brillante alumna, de apenas 17 años, lograr un hito para su amplia trayectoria y marcar el camino a las futuras generaciones del Archipiélago.

«Todo mi entorno está muy orgulloso de que haya conseguido una medalla de bronce en esta competición», revela. Y agrega que, a pesar de venir de una isla pequeña, ha logrado enfrentarse cara a cara a estudiantes de otras regiones con más «recursos» que ella. En este sentido, García explica que estudiantes de comunidades autónomas como Madrid o Cataluña siempre suelen alcanzar los primeros puestos y cuentan con mayor participación. «Pero me parece surrealista haber tenido la oportunidad de poder competir contra ellos, aunque no les haya ganado», detalla.

En este contexto, García fue de las pocas chicas que participó en la OME, ya que de los 77 participantes solo ocho eran estudiantes femeninas. «Me hubiese hecho ilusión ver que la participación era 50-50, pero en proporción a los resultados, las chicas obtuvimos dos platas y un bronce», cuenta.

Interés familiar

Su interés por las Matemáticas se remonta años atrás. La inquietud por los números, la lógica y los problemas comenzó a sembrarse en su seno familiar, gracias a su madre, que ejerció como profesora de esta materia durante toda su niñez. «Mi infancia siempre ha estado orientada a un plano científico», comenta. Pero no fue hasta sexto de Primaria que comenzó a ser plenamente consciente de lo que disfrutaba estudiando esta disciplina. «Tenía una profesora que nos enseñaba a hacer problemas muy chulos de lógica y creo que fue en ese momento cuando me comencé a enganchar de verdad», detalla.

Eso sí, su trayectoria en competiciones matemáticas llegó unos años más tarde. Durante su etapa en el IES San Sebastián de La Gomera, participó en el programa de Estímulo del Talento Matemático (Estalmat Canarias) –impulsado por el área STEAM de la Consejería de Educación–. «En segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comencé a acudir a estas clases los miércoles por la tarde y empecé a aprender matemáticas de una manera diferente a la que se enseña en el aula», detalla.

Estas clases gratuitas y voluntarias permiten al alumnado comprender las matemáticas a través de una metodología más creativa. «Nos enseñaban a resolver problemas que requerían de más pensamiento y, en vez de ecuaciones, trabajábamos con grafos, fractales y criptografías para descifrar mensajes», recuerda. A raíz de esa formación, fue seleccionada para participar en el torneo de Matemáticas Luis Balbuena Castellano, del que resultó ganadora, junto a otras dos compañeras. Y eso fue lo que le permitió, posteriormente, participar en la Olimpiada Matemática Española Júnior. Cuando finalizó sus estudios de la ESO, decidió mudarse a Tenerife a su actual instituto y «cambiar de aires».

Participación en diferentes olimpiadas

Pero, quizás, lo más destacable de su trayectoria académica llegó este año. A finales de enero participó en la fase local de la OME. Los docentes de su instituto le propusieron que acudiera al evento y ella aceptó. «Puede parecer un poco loco que me interese estar siete horas enfocada en las Matemáticas –que es lo que dura la prueba–, pero es una experiencia muy interesante», revela. En este contexto, la compañía de su hermano, que se desplazó desde La Gomera para estar con ella, le permitió disfrutar aún más de la competición. «Pasaron las tres primeras horas muy rápido y, cuando nos dejaron tiempo, pude discutir con él algunas de las pruebas», comenta.

García acudió sin ningún tipo de expectativa. «Ni siquiera tenían esperanzas de coger algún premio porque participan muchas personas y siempre está ese sentimiento de sentirte un poco inferior cuando finalizas la competición», explica. Pero para su sorpresa, logró hacerse con el uno de los premios y proclamarse primera de Canarias. Este puesto le garantizó su pase a la OME, donde obtuvo su famosa medalla.

Las pruebas en estas competiciones son diferentes a los exámenes de clase. «No son problemas como los que estamos acostumbrados a tratar en clase, se intenta, más bien, de demostrar la capacidad de cada uno», indica. Y agrega que no se valora tanto la respuesta final, sino el proceso y los métodos que se utilizan para llegar hasta ahí. De hecho, García se prepara para este tipo de competiciones al margen de las clases del instituto. Acudió a varias ediciones del curso Matemáticas Olímpicas, promovido por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. «Allí me enseñaron conceptos básicos y pude asentar las bases», cuenta.

Otras disciplinas

En febrero de este mismo año también participó en la Olimpiada Matemática Femenina (OFEM), donde obtuvo la medalla de plata. Pero las Matemáticas no son la única disciplina que han llevado a esta joven isleña a participar en una competición académica nacional. Este fin de semana, de hecho, se desplazó hasta Barcelona para participar en la fase final de la Olimpiada Informática Femenina (OIFEM), aunque tampoco era la primera vez que concursaba en esta competición –de hecho, era la tercera–.

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Por ahora, García no tiene muy claro cuál es el siguiente paso que dará en su carrera académica. Está segura de que le apetece cursar un grado universitario, pero aún desconoce cuál. «Estoy en una crisis existencial porque no sé si estudiar Matemáticas, Ingeniería Aeroespacial o Física», revela. En cualquier caso, el futuro de esta prometedora estudiante está asegurado.