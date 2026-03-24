Identificada oficialmente la víctima del crimen de Olot: es el joven de 31 años
Los Mossos mantienen abierta la investigación para aclarar la autoría del primer crimen de 2026 en las comarcas gerundenses
Eva Batlle
La autopsia, las pruebas practicadas este lunes en el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona y la investigación de los Mossos d’Esquadra han permitido identificar oficialmente a la víctima del crimen de Olot. Se trata de Adrián Romero, el vecino de Olot de 31 años que la familia ya daba por identificado pocas horas después del suceso.
El hombre apareció muerto la madrugada del domingo en la calle dels Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel, después de que un testigo alertara de la presencia de una persona tendida en el suelo. El cuerpo presentaba una puñalada en la espalda y los servicios de emergencias que se desplazaron hasta el lugar ya confirmaron la muerte y apreciaron signos de violencia.
La confirmación oficial de la identidad ratifica, por tanto, que la víctima es el joven de 31 años sobre el que Diari de Girona había informado inicialmente. Romero hacía ocho años que vivía en la Garrotxa. Aunque tenía una familiar en la ciudad, su madre vive en Honduras, país del que era originario.
Investigación abierta
Los agentes de los Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona continúan trabajando para aclarar las circunstancias del crimen e identificar a su autor. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con una discusión previa con otra persona.
El caso se mantiene bajo secreto de actuaciones y es, además, el primer crimen de las comarcas gerundenses este 2026.
Paralelamente, la familia ha pedido ayuda económica para poder afrontar los gastos funerarios y para que la madre de la víctima pueda darle el último adiós.
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