Caos ferroviario
El Govern sitúa ahora la vuelta a la normalidad de Rodalies la primera semana de mayo
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, asegura que para entonces se habrán solucionado todas las limitaciones temporales de velocidad que afloraron tras el accidente de Gelida
Adif prevé ahora levantar el 90% de las limitaciones de velocidad por obras de emergencia a finales de abril
La red de Rodalies, más lenta que hace una década: el estado de las vías triplica las limitaciones de velocidad
No es un contratiempo mayor, pero si el enésimo retraso en los cálculos de Adif, Renfe y departament de Territori para determinar cuando volverá a reinar una cierta normalidad en la red de Rodalies. Tanto las empresas estatales como el Govern tienen la mirdada puesta a finales de abril, cuando calculan que podrán haberse solucionado las limitaciones temporales de velocidad que afloraron tras el accidente de Gelida del pasado 20 de enero, aunque este martes la Generalitat ha abierto la puerta a que alguna de estas restricciones siga presenta la rimera semana de mayo.
Son las afectaciones que han provocado que Adif invierta en Catalunya más de 110 millones de euros en obras de emergencia en poco más de dos meses, que equivale prácticamente a toda la inversión destinada en este concepto en Catalunya en los últimos seis años. Este miércoles, sin embargo, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado que se podría llegar "a principios de mayo" con alguna limitación temporal de velocidad derivada de los temporales de enero que provocaron el siniestro en Gelida y la debilitación generalizada de la infraestructura ferroviaria catalana. Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha explicado que este mismo martes han mantenido una reunión de coordinación entre las dos empresas estatales y su conselleria.
Solución parcial
En todo caso, la de principios de mayo seguirá siendo una recuperación parcial de la normalidad en la red, ya que todavía quedarán por solventar las 133 restricciones de velocidad que estaban activas a 1 de enero de 2026, antes del estallido de la crisis de movilidad. La consellera, eso sí, ha asegurado que más allá del restablecimiento de las limitaciones derivadas de la crisis, "continuaran los trabajos" de aquellas que ya salpicaban la red de Rodalies antes del siniestro de Gelida.
El plazo que se marcan ahora las diferentes administraciones responsables del buen funcionamiento de Rodalies supone además, un retraso de dos meses con respecto al primer horizonte que se planteó los días después del accidente. En ese momento, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró que la inmensa mayoría de las restricciones podrían estar solucionadas "a finales de febrero". De hecho, Santano se daba hasta abril para acabar de solventar el resto de las limitaciones, algo que, ahora, no tiene una fecha fija. Ahora mismo, hay activas más de 200 de estas restricciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La falta de mano de obra causa que la construcción de casas caiga a su segunda peor cifra desde la pandemia
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
- TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
- El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
- Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”