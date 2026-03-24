El Govern encarga a La Energètica que participe en el proyecto de la central reversible de La Baells

El Govern de la Generalitat oficializa el apoyo al proyecto para la construcción y explotación de una central hidroeléctrica reversible en la presa de La Baells. La institución ha hecho público el acuerdo a través del que el Consell Executiu hace el encargo a La Energètica, la empresa pública de energías renovables, que evalúe la mejor fórmula para participar, atendiendo el ofrecimiento de los promotores, la compañía austriaca Verbund y la canadiense E-Storagy.

En el documento donde se hace constar la decisión, el Govern se refiere a la iniciativa como un "proyecto estratégico para el país", destacando "tres funciones fundamentales para el sistema energético" que cumplirá. Por un lado, apunta que permitirá alargar la cobertura de las renovables, cubriendo la franja nocturna -el agua se turbinará cuando no haya producción fotovoltaica-. Así mismo, se destaca que reforzará la red eléctrica porque, señalan, hará más resiliente el sistema respecto de situaciones de pérdida de suministro. Finalmente, ponen de manifiesto que el equipamiento contribuirá a estabilizar precios ante la volatilidad de los mercados.

En la argumentación del Govern, también se cita que la participación pública mediante La Energètica tiene como finalidad añadida que "una infraestructura de esta envergadura responda al interés general y a los objetivos de soberanía energética de Catalunya". De hecho, para avanzar en esta independencia de los combustibles fósiles, el Ejecutivo también pide al organismo que explore "otras posibles inversiones en centrales reversibles que se proyecten en el país".

Según la Prospectiva Energética de Catalunya (Proencat), Catalunya tiene que lograr una potencia de 2.034 MW en centrales reversibles en 2030, frente a los 534 MW actuales. Se calcula que la central reversible de La Baells tendrá una potencia de 512 MW y podrá almacenar 4,3 GWh de energía diariamente (el equivalente al consumo de 475.000 hogares).