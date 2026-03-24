Justicia y el Govern firman un convenio para reforzar la digitalización de la justicia en Catalunya

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya han firmado un convenio para reforzar la colaboración en materia de digitalización de la administración de Justicia.

El acuerdo, subscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el conseller de Justícia y Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, regula los medios tecnológicos que el Ministerio cede gratuitamente a Catalunya y facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado.

El convenio se enmarca en el proceso de modernización y transformación que está impulsando el Ministerio para garantizar una Justicia del siglo XXI, más ágil y eficiente y con una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes. Con su firma, Catalunya se suma al modelo tecnológico que impulsa el Ministerio, como ya han hecho Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco y Navarra.

El conseller Espadaler ha querido situar el acuerdo "en el marco de de la apuesta radical del Ministerio y de la consellería para avanzar hacia una justicia mucho mes ágil y eficiente". En este sentido, Espadaler ha destacado que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la eficiencia de la administración de justicia: "Recursos humanos, recursos materiales y tecnología al servicio de la eficiencia”.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

El convenio detalla que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya podrá utilizar software desarrollado por el Ministerio como la Carpeta Justicia, una plataforma en línea que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en registros civiles y órganos judiciales, etc.

El Ministerio también compartirá, entre otros, LexNet, la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos; DICIREG, la plataforma que permite tramitar los expedientes del Registro Civil en línea; o el Hub de Interoperabilidad, que facilita la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre diferentes órganos judiciales. También se compartirán aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. El Ministerio transferirá todas estas herramientas con apoyo técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.