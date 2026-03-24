Catalunya adelanta 140 millones de euros para la primera convocatoria propia de becas para Bachillerato y FP

El Govern ha aprobado este martes adelantar 140 millones de euros para atender la convocatoria general de becas de estudios postobligatorios no universitarios para el curso 2026-2027. Es la primera convocatoria que asume el Departament d’Educació i Formació Professional, que ha recibido recientemente el traspaso de la competencia de la publicación de la convocatoria de las becas y las ayudas al estudio. En este sentido, la novedad más relevante para los interesados es que tendrán que pedir la beca al Departament y no al Ministerio de Educación, FP y Deportes, como hasta ahora.

El plazo de solicitud se abrirá a principios de abril y se cerrará en mayo.

Las becas cubren las siguientes enseñanzas: bachillerato, formación profesional de grado medio y de grado superior, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, enseñanzas deportivas, enseñanzas religiosas superiores, estudios de idiomas en escuelas oficiales (incluida la modalidad a distancia), ciclos formativos de grado básico, y cursos de acceso y de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos de grado medio y de grado superior.

Lucha contra el abandono escolar

El pasado 2 de marzo la Fundació Bofil denunciaba que aproximadamente la mitad de los jóvenes en situación de pobreza se quedan sin acceso a becas para estudios postobligatorios. De los más de 82.000 jóvenes de entre 16 y 18 años de familias con pocos recursos, apenas 41.500 (50,2%) recibieron algún tipo de ayuda durante el curso 2024-25. "Esta falta de apoyo económico lastra la lucha contra el abandono escolar temprano", denunciaban desde la organización.

De hecho, los datos confirman que el abandono escolar entre el alumnado con menos ingresos es siete veces superior al de las familias con más recursos (un 25,3% frente a un 3,8%), una realidad que, según insisten desde la Bofill, las becas podrían ayudar a mitigar al reducir el "coste de oportunidad" de seguir estudiando.