Las familias denuncian "cierres injustificados" de líneas públicas en escuelas e institutos del Vallès Occidental

Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han denunciado el "cierre injustificado" de al menos 11 líneas públicas de I3 y 1º de ESO en varios municipios del Vallès Occidental, según la oferta inicial planteada por el Departament d’Educació. En un comunicado, ha aseverado que esto “favorece a la red privada concertada y perjudica a la pública”. En concreto, explica que estas situaciones se dan en escuelas e institutos de Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès y Terrassa. Añade que en algunos municipios, como Cerdanyola y Sant Cugat, la reducción afecta "incluso a más de un centro educativo".

Más allá de los cierres, la aFFaC ha alertado de que los "ajustes" que se están justificando con el descenso de la natalidad están poniendo en riesgo la calidad del sistema educativo y los vínculos sociales y democrático

La organización ha explicado que los análisis de la oferta educativa que realiza cada curso escolar evidencian "un claro desmantelamiento progresivo de la red educativa pública en esta comarca". Ha añadido que cada año se alternan los centros en los que se producen cierres de líneas, mientras se mantiene la oferta de la red privada concertada, asegura. "Cuando se cierran grupos públicos y se mantienen conciertos innecesarios, se está priorizando una oferta que no responde al interés general", ha asegurado la directora de la federación, Lidón Gasull.

Más allá de los cierres, la aFFaC ha alertado de que los "ajustes" que se están justificando con el descenso de la natalidad están poniendo en riesgo la calidad del sistema educativo y los vínculos sociales y democráticos.

Las afas de varios municipios del Vallès Occidental han organizado diversas movilizaciones en Terrassa, Sant Cugat y Rubí

Ante esta situación, las asociaciones de familias y alumnos (afa) de varios municipios del Vallès Occidental han organizado diversas movilizaciones, por ejemplo en Terrassa, Sant Cugat y Rubí.

Desde la aFFaC han exigido al Departament d’Educació i FP que la renovación de los conciertos para el curso 2026-2027 "no sea automática" y se determine en función de las necesidades reales de escolarización, priorizando el sistema público.

La organización ha criticado también la dotación de casi 400 millones de euros hasta 2030 pactada con la escuela concertada, ya que ha considerado que, en plena renovación de conciertos, decisiones como esta “comprometen la coherencia de la planificación educativa y tienen consecuencias graves en el día a día de las familias y de los centros: aulas más masificadas, pérdida de estabilidad de los equipos docentes, dificultades para consolidar proyectos educativos y un aumento de la segregación escolar”.